Съездить в отпуск и остаться в живых: самые опасные пляжи мира

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бирюзовая вода, белоснежный песок, шум волн — идеальная картинка для долгожданного отпуска. Но совсем рядом может таиться смертельная угроза. Так, примерно раз в месяц становится известно об атаке акул: несколько дней назад у побережья Австралии была тяжело ранена серфингистка. Впрочем, поклонников пляжного отдыха подстерегают и другие опасности. Райские места, где вместо релакса на песке туристов ждут пираньи, крокодилы, уличные преступники, агрессивные первобытные племена, коварные течения, потоки лавы, голодные змеи и водоросли-убийцы, — в материале РИА Новости.

Северный Сентинел (Андаманские острова)

© Shutterstock/FOTODOM / Lovetrio Остров Северный Сентинел © Shutterstock/FOTODOM / Lovetrio Остров Северный Сентинел

Начнем с человеческого фактора: на небольшом тропическом острове Северный Сентинел в Бенгальском заливе живет одно из самых изолированных племен на планете. Примерно 40 аборигенов, крайне враждебно настроенных к чужакам, атакуют копьями и стрелами всех, кто приближается: исследователей, рыбаков, даже вертолеты. Такая реакция — результат многовековой изоляции и плохого опыта контактов с внешним миром. Пляжи острова официально запрещены для посещения.

Гансбай, ЮАР

© Shutterstock/FOTODOM / Shams F Amir Гансбай © Shutterstock/FOTODOM / Shams F Amir Гансбай

Живописное побережье на юго-западе ЮАР, где рыбацкие деревни соседствуют с прекрасными курортами, — одна из акульих столиц мира. Их настолько много, что место иногда называют "аллеей акул". Популярный аттракцион — погружение в клетке прямо к морским хищникам. Если этот опыт кажется чересчур экстремальным, местные предлагают лодочную прогулку, во время которой можно наблюдать, как большие белые акулы пожирают тюленей.

Рипалс-Бей, Гонконг

© Shutterstock/FOTODOM / AsiaTravel Рипалс-Бей, Гонконг © Shutterstock/FOTODOM / AsiaTravel Рипалс-Бей, Гонконг

О Рипалс-Бей говорят как о прекрасном пляже с чистым песком и морем. Он расположен в престижном районе Гонконга, рядом — набережная и небоскребы. Но у воды гостей ждет неприятный сюрприз: там много мусора, а в самой воде — токсичные водоросли.

Причина загрязнения территории — сток отходов со строительных площадок, что привело к размножению вредных организмов. А сероватым песок стал из-за жира, который попадал туда из близлежащих клиник после операций по липосакции.

Калангут, Гоа, Индия

© Shutterstock/FOTODOM / balajisrinivasan Калангут © Shutterstock/FOTODOM / balajisrinivasan Калангут

Северный Гоа популярен у путешественников: красивые песчаные пляжи, теплое море. Но в Калангуте туристам приходится делить побережье с коровами. Каждый день стада пасутся у входа на пляж. Босиком по песку ходить не стоит, и лучше внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на следы жизнедеятельности животных.

Остров Рамри, Мьянма

© Shutterstock/FOTODOM / Boka Foto Остров Рамри © Shutterstock/FOTODOM / Boka Foto Остров Рамри

Остров невероятно богат мангровыми зарослями, а они — лучшая среда обитания для крокодилов. Хищники вырастают в длину до шести метров. В такие места лучше не попадать, хотя фотографии пляжей кажутся идеальной картинкой каникул в тропиках: бирюзовое море, белоснежный песок, много пальм.

Именно на Рамри во время Второй мировой войны погибло более 1200 отступавших при атаках англичан японских солдат. Они оказались в зарослях в центральной части острова, где их растерзали гребнистые крокодилы. В плен сдались лишь 20 японцев — в шоковом состоянии.

Кеймада-Гранди, Бразилия

© Shutterstock/FOTODOM / kaveetha kumudumalee Остров Кеймада-Гранди, Бразилия © Shutterstock/FOTODOM / kaveetha kumudumalee Остров Кеймада-Гранди, Бразилия

Остров в Атлантическом океане расположен в 35 километрах от берега бразильского штата Сан-Паулу и известен как Змеиный — там обитает множество гадюк, до пяти голов на квадратный метр. Нередко они свисают с деревьев. Попавших туда путешественников часто кусали ядовитые пресмыкающиеся. Власти Бразилии запрещают подплывать к этому архипелагу и объявили его заповедной зоной.

На острове живет одна из самых опасных змей в мире — островной ботропс. Ее укус приводит к быстрому омертвению тканей.

Дарвин, Австралия

© Shutterstock/FOTODOM / Jacqueline Sheehan Дарвин, Австралия © Shutterstock/FOTODOM / Jacqueline Sheehan Дарвин, Австралия

Пляжи Дарвина — столицы Северной территории страны — напоминают побережье Таиланда. Только опасностей на отдаленном материке куда больше. Мангровые заросли вокруг гавани — место обитания крокодилов. Встреч с ними нужно избегать любой ценой. Кроме того, в воде обычно слишком много медуз, а заплывать на глубину местные не советуют из-за волн и акул.

Боа-Виажем, Бразилия

© Shutterstock/FOTODOM / Renato de Assis Пляж в Боа-Виажем © Shutterstock/FOTODOM / Renato de Assis Пляж в Боа-Виажем

Прибрежный район города Ресифи — место престижное. Там пляжи с золотистым песком, кафе и рестораны на набережной. Но заходить в воду глубже, чем по колено, не стоит: за последние 20 лет тут зафиксировано свыше 80 нападений акул. Купальщиков и серферов об опасности предупреждает более сотни табличек.

В International Shark Attack File (ISAF) каждый год определяют локации, где акулы чаще всего нападают на людей. В 2025-м зафиксировано 65 неспровоцированных атак, то есть тех, где хищник в естественной среде сам проявил инициативу. Еще в 29 случаях нападение считалось спровоцированным: пловец сам преследовал акулу, касался ее, пытался накормить.

© Shutterstock/FOTODOM / Chris Lumbert Дюны в Нью-Смирна-Бич, Флорида © Shutterstock/FOTODOM / Chris Lumbert Дюны в Нью-Смирна-Бич, Флорида

Самое опасное место — штат Флорида в США и Австралия. Кроме того, резко увеличилась популяция хищников у острова Реюньон в Индийском океане. Этот райский уголок мог бы стать великолепным местом отдыха, но после введения запрета на убийство акул ради еды их популяция значительно увеличилась, а количество атак на серферов возросло.

Винья-дель-Мар, Чили

© Shutterstock/FOTODOM / Viagens e Caminhos Пляж в Винья-дель-Мар © Shutterstock/FOTODOM / Viagens e Caminhos Пляж в Винья-дель-Мар

На первый взгляд городские пляжи кажутся безопасными. На самом деле в воде — сильные и абсолютно непредсказуемые течения. Заплыв на глубину может стоить жизни.

© Shutterstock/FOTODOM / Marcel Hamonic Пляж в Зиполите © Shutterstock/FOTODOM / Marcel Hamonic Пляж в Зиполите

Аналогичная проблема мешает туристам в мексиканском Зиполите. Пляж — полтора километра шикарного песка — привлекает серферов. Но подводные течения утягивают на глубину даже опытных пловцов. Еще один кошмар для купающихся — острые подводные скалы и сбивающие с ног волны.

Остров Пели, Канада

© Shutterstock/FOTODOM / Dr.We Остров Пели, Канада © Shutterstock/FOTODOM / Dr.We Остров Пели, Канада

В прохладных прибрежных водах острова Пели растут сине-зеленые водоросли, которые заражают воду токсичными бактериями. Считается, что они могут вызвать проблемы с кожей и желудком. Когда водорослей много, пляж становится сине-зеленым. В такие периоды нужно держаться от воды подальше и отказаться от рыбалки — улов может быть небезопасен.

Копакабана, Бразилия

© Shutterstock/FOTODOM / Catarina Belova Пляж Копакабана, Рио-де-Жанейро © Shutterstock/FOTODOM / Catarina Belova Пляж Копакабана, Рио-де-Жанейро

Самый известный пляж Рио-де-Жанейро опасен не животными и отбойным течением, а уличными преступниками. Традиционно на закате толпа туристов превращается в идеальную мишень для грабителей: парни на мопедах легко срывают сумочку с плеча и вырывают телефон из рук.

Район вулкана Килауэа, Гавайи

© Shutterstock/FOTODOM / Steve Heap Берег в районе вулкана Килауэа © Shutterstock/FOTODOM / Steve Heap Берег в районе вулкана Килауэа