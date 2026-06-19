"Динамо" продлило контракт с Пивоваровым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым до 2029 года.
- Павел Пивоваров работает в «Динамо» с января 2021 года и считает, что работа еще не доделана.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский футбольный клуб "Динамо" продлил контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым до 2029 года, подписание соглашения состоялось на пресс-конференции "бело-голубых", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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"Я люблю свою работу! "Динамо" в последние 5,5 лет - это мой дом. Это решение для меня связано с тем, что мы кое-чего не достигли, работа не доделана", - сказал Пивоваров журналистам.
В прошлом сезоне "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В Кубке России "бело-голубые" дошли до финала пути РПЛ, где уступили "Краснодару" в серии пенальти.
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