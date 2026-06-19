Череп, выловленный из реки в Петербурге, оказался кошачьим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спасатели выловили из Мойки в Петербурге останки, похожие на отсеченную голову.
- Останки оказались черепом кошки, забитым мусором.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Спасатели выловили из Мойки в Петербурге останки, похожие на отсеченную голову, они оказалась черепом кошки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появились предположения, что в Мойке выловили человеческую голову.
"Выловленные останки оказались черепом кошки, который был забит мусором", - сказал собеседник агентства.
На площадке строящегося дома в Уфе нашли останки трех человек
27 апреля, 13:37