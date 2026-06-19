Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге

Череп, выловленный из реки в Петербурге, оказался кошачьим

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели выловили из Мойки в Петербурге останки, похожие на отсеченную голову.

Останки оказались черепом кошки, забитым мусором.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Спасатели выловили из Мойки в Петербурге останки, похожие на отсеченную голову, они оказалась черепом кошки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появились предположения, что в Мойке выловили человеческую голову.