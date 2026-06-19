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Череп, выловленный из реки в Петербурге, оказался кошачьим - РИА Новости, 19.06.2026
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15:32 19.06.2026 (обновлено: 15:59 19.06.2026)
Череп, выловленный из реки в Петербурге, оказался кошачьим

РИА Новости: череп, выловленный из Мойки в Петербурге, оказался кошачьим

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСиний мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели выловили из Мойки в Петербурге останки, похожие на отсеченную голову.
  • Останки оказались черепом кошки, забитым мусором.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Спасатели выловили из Мойки в Петербурге останки, похожие на отсеченную голову, они оказалась черепом кошки, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появились предположения, что в Мойке выловили человеческую голову.
"Выловленные останки оказались черепом кошки, который был забит мусором", - сказал собеседник агентства.
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