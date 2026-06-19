В Петербурге главе клиники могут вменить еще один эпизод педофилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следствие проверяет Владимира Андрианова, главу частной остеопатической клиники «Академия развития ребенка» в Петербурге, на причастность к новому эпизоду педофилии.
- Установлена еще одна потерпевшая, в отношении которой могли быть совершены действия сексуального характера во время сеансов массажа.
- Андрианову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — по 15 августа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Следствие проверяет арестованного главу частной остеопатической клиники "Академия развития ребенка" в Петербурге Владимира Андрианова на еще один эпизод педофилии, который мог произойти на сеансе массажа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. Установлена еще одна потерпевшая, в отношении которой могли быть совершены действия сексуального характера во время сеансов массажа", - сказал собеседник агентства.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости сообщили, что Андрианову избрана мера пресса в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца - по 15 августа.
В пятницу пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что в отношении мужчины 1976 года рождения расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней). По версии следствия, в период с декабря 2023 по август 2024 года в кабинете частной клиники на улице Победы он неоднократно совершал развратные действия с дечовкой. В правоохранительных органах РИА Новости уточняли, что речь идет о руководителе остеопатической клиники "Академия развития ребенка" Владимире Андрианове.