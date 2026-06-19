Главу клиники остеопатии в Петербурге заподозрили в педофилии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге арестовали мужчину 1976 года рождения по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней пациентки частной клиники.

Следственный отдел по Московскому району расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый совершал развратные действия в кабинете частной клиники на улице Победы в период с декабря 2023 года по август 2024 года.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней пациентки частной клиники, арестовали в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.

"Следственным отделом по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу в отношении мужчины 1976 года рождения расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней). По уголовному делу следователем проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта; в суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.

По версии следствия, злоумышленник в период с декабря 2023 года по август 2024 года, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.