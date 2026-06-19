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Главу клиники остеопатии в Петербурге заподозрили в педофилии - РИА Новости, 19.06.2026
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11:27 19.06.2026 (обновлено: 11:36 19.06.2026)
Главу клиники остеопатии в Петербурге заподозрили в педофилии

Главу остеопатической клиники в Петербурге арестовали по подозрению в педофилии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге арестовали мужчину 1976 года рождения по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней пациентки частной клиники.
  • Следственный отдел по Московскому району расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ.
  • По версии следствия, обвиняемый совершал развратные действия в кабинете частной клиники на улице Победы в период с декабря 2023 года по август 2024 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Мужчину, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней пациентки частной клиники, арестовали в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Следственным отделом по Московскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу в отношении мужчины 1976 года рождения расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней). По уголовному делу следователем проведены обыски по месту жительства и работы фигуранта; в суде избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
По версии следствия, злоумышленник в период с декабря 2023 года по август 2024 года, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что речь идет о руководителе остеопатической клиники "Академия развития ребенка" Владимире Андрианове. По сведениям из открытых источников, он является сыном основателя медцентра, который скончался в 2013 году, и ведет остеопатические приемы.
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