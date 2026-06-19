Песьяков не включил сборную Франции в число фаворитов ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Песьяков не включил сборную Франции в тройку главных фаворитов на победу в чемпионате мира 2026 года, отдав предпочтение сборной Аргентины.
- Суперкомпьютер Opta после первого тура группового этапа чемпионата мира назвал сборную Франции главным фаворитом турнира, оценив шансы на ее победу в 15,73 %.
- Чемпионат мира 2026 года стартовал матчем между сборными Мексики и ЮАР, финал турнира пройдет 19 июля.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Песьяков в разговоре с РИА Новости не включил сборную Франции в тройку главных фаворитов на победу в чемпионате мира 2026 года, отдав предпочтение действующему победителю турнира команде Аргентины.
После первого тура группового этапа чемпионата мира суперкомпьютер Opta назвал сборную Франции главным фаворитом турнира, оценив шансы на ее победу в 15,73%. В тройку также вошли команды Англии (12,33%) и Аргентины (12,28%). До начала мирового первенства суперкомпьютер считал главным претендентом на победу действующих чемпионов Европы испанцев.
"Честно, очень мало смотрел. Открытия минут 60, голландцев с японцами удалось посмотреть - достаточно интересный матч получился. Еще какие-то отрывки минут по 15-20", - сказал Песьяков.
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"Не знаю, кто станет чемпионом мира, буду болеть за Аргентину, хочется, чтобы они выиграли. А так, из кандидатов еще немцы и англичане, как и на любом другом чемпионате. Франция и Испания? О них как-то не подумал (как о фаворитах) - кого назвал, того назвал", - отметил вратарь "Крыльев Советов".
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике стартовал матчем между мексиканцами и сборной ЮАР (2:0). Финал турнира пройдет 19 июля.