Песьяков не включил сборную Франции в число фаворитов ЧМ-2026

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"Не знаю, кто станет чемпионом мира, буду болеть за Аргентину, хочется, чтобы они выиграли. А так, из кандидатов еще немцы и англичане, как и на любом другом чемпионате. Франция и Испания? О них как-то не подумал (как о фаворитах) - кого назвал, того назвал", - отметил вратарь "Крыльев Советов".