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Европе надо ознакомиться с реальным положением на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2026
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12:45 19.06.2026 (обновлено: 12:57 19.06.2026)
Европе надо ознакомиться с реальным положением на Украине, заявил Песков

Песков: Европе надо ознакомиться с реальным положением в украинском конфликте

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе необходимо ознакомиться с реальным положением дел.
  • По его словам, это касается в том числе и украинского конфликта.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европе необходимо ознакомиться с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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