Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европе необходимо ознакомиться с реальным положением дел.
- По его словам, это касается в том числе и украинского конфликта.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Европе необходимо ознакомиться с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.