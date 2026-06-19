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Ситуация на фронте для Киева скоро станет катастрофической, заявил Песков - РИА Новости, 19.06.2026
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12:44 19.06.2026 (обновлено: 12:47 19.06.2026)
Ситуация на фронте для Киева скоро станет катастрофической, заявил Песков

Песков: ситуация на фронте для Киева скоро станет катастрофической

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на фронтах скоро станет катастрофической для украинской стороны.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Киев находится в трудном положении, ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Атака вражеских БПЛА на Москву в четверг стала самой массированной за два года, количество сбитых с начала суток беспилотников превысило 190. Журналисты задали Пескову вопрос, о чем говорит данный факт.
"Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано", - сказал Песков журналистам.
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