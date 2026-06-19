Переговоры Лаврова и главы МИД Мадагаскара начались в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с коллегой из Мадагаскара Алис Ндьяй.
- Планируется обсудить развитие двусторонних отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в пятницу в Москве переговоры с коллегой из Мадагаскара Алис Ндьяй, передает корреспондент РИА Новости.
Глава МИД Мадагаскара находится в Москве с рабочим визитом.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе встречи планируется обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных двусторонних отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов на различных направлениях, наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
Как ожидается, министры обменяются мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках.