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Переговоры Лаврова и главы МИД Мадагаскара начались в Москве - РИА Новости, 19.06.2026
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13:14 19.06.2026 (обновлено: 13:30 19.06.2026)
Переговоры Лаврова и главы МИД Мадагаскара начались в Москве

Переговоры Лаврова и Ндьяй начались в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндиайе во время встречи в Москве. 19 июня 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндиайе во время встречи в Москве. 19 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндиайе во время встречи в Москве. 19 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с коллегой из Мадагаскара Алис Ндьяй.
  • Планируется обсудить развитие двусторонних отношений, укрепление политического диалога и сотрудничества в различных областях, а также обменяться мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в пятницу в Москве переговоры с коллегой из Мадагаскара Алис Ндьяй, передает корреспондент РИА Новости.
Глава МИД Мадагаскара находится в Москве с рабочим визитом.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе встречи планируется обстоятельно обсудить текущее состояние и перспективы развития традиционно дружественных двусторонних отношений, наметить практические шаги в целях дальнейшего укрепления политического диалога и контактов на различных направлениях, наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.
Как ожидается, министры обменяются мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках.
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