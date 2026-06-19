Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном отложены.
- Швейцария заявила о готовности содействовать их проведению.
ЖЕНЕВА, 19 июн - РИА Новости. Переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном, которые должны были состояться в пятницу, отложены, Швейцария по-прежнему готова содействовать их проведению, сообщил МИД конфедерации.
"Запланированные переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном отложены. Швейцария по-прежнему готова содействовать этим переговорам", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что "соответствующая подготовительная работа в Бюргенштоке продолжается".
В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков из Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.