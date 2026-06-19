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Переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном отложены - РИА Новости, 19.06.2026
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08:59 19.06.2026
Переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном отложены

МИД Швейцарии: переговоры США, Ирана, Катара и Пакистана отложены

© AP Photo / M. A. SheikhВоенный в Исламабаде
Военный в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / M. A. Sheikh
Военный в Исламабаде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном отложены.
  • Швейцария заявила о готовности содействовать их проведению.
ЖЕНЕВА, 19 июн - РИА Новости. Переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном, которые должны были состояться в пятницу, отложены, Швейцария по-прежнему готова содействовать их проведению, сообщил МИД конфедерации.
"Запланированные переговоры между США, Ираном, Катаром и Пакистаном отложены. Швейцария по-прежнему готова содействовать этим переговорам", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что "соответствующая подготовительная работа в Бюргенштоке продолжается".
В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков из Штатов зависят от прибытия туда представителей Тегерана.
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