Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана не состоятся

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встречу между США и Ираном, которая должна была пройти в Швейцарии, отменили.
- Ожидалось, что сегодня стороны проведут церемонию подписания меморандума и начнут обсуждения для выработки итогового соглашения.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Встречу, которую США и Иран должны были провести сегодня в Швейцарии, отменили, передает Reuters со ссылкой на МИД европейской страны.
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"Переговоры, <...> которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся", — говорится в заявлении ведомства.
В ночь на 18 июня президенты двух стран подписали меморандум, который предполагает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Ожидалось, что сегодня стороны проведут уже очную церемонию и начнут обсуждения для выработки итогового соглашения. Как отмечал МИД исламской республики, несмотря на отсутствие необходимости в дополнительных процедурах, Тегеран примет участие в самих переговорах.
Однако ранее утром Белый дом сообщил об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса из-за "непредсказуемой логистики". Он должен был возглавить американскую делегацию. Вместе с тем в Вашингтоне выразили надежду, что обсуждение соглашения начнется как можно скорее.