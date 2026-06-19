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Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана не состоятся - РИА Новости, 19.06.2026
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07:34 19.06.2026 (обновлено: 09:25 19.06.2026)
Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана не состоятся

МИД Швейцарии сообщил об отмене переговоров США и Ирана

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встречу между США и Ираном, которая должна была пройти в Швейцарии, отменили.
  • Ожидалось, что сегодня стороны проведут церемонию подписания меморандума и начнут обсуждения для выработки итогового соглашения.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Встречу, которую США и Иран должны были провести сегодня в Швейцарии, отменили, передает Reuters со ссылкой на МИД европейской страны.
«

"Переговоры, <...> которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся", — говорится в заявлении ведомства.

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В ночь на 18 июня президенты двух стран подписали меморандум, который предполагает немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Ожидалось, что сегодня стороны проведут уже очную церемонию и начнут обсуждения для выработки итогового соглашения. Как отмечал МИД исламской республики, несмотря на отсутствие необходимости в дополнительных процедурах, Тегеран примет участие в самих переговорах.
Однако ранее утром Белый дом сообщил об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса из-за "непредсказуемой логистики". Он должен был возглавить американскую делегацию. Вместе с тем в Вашингтоне выразили надежду, что обсуждение соглашения начнется как можно скорее.
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