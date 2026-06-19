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СМИ: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - РИА Новости, 19.06.2026
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06:40 19.06.2026 (обновлено: 10:18 19.06.2026)
СМИ: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря

Politico: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о переговорах с Россией разделил страны Евросоюза на два лагеря.
  • Огромное количество лидеров инициативу поддержали, против выступили Франция и Германия.
  • Крайнее недовольство по поводу контактов с Москвой выразили Рига, Вильнюс и Таллин.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вопрос о переговорах с Россией разделил страны Евросоюза на два лагеря, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.
В Брюсселе 18-19 июня проходит саммит ЕС. По данным издания, накануне европейские лидеры обсудили возможные контакты с Москвой без помощников и мобильных телефонов.
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По словам источника, многие поддержали идею председателя Евросовета Антониу Кошты возобновить диалог. Однако против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы не подходящее для этого время. А когда момент все-таки настанет, то инициативу на себя должны взять Париж, Берлин и Лондон.
Как пишет газета, контакты ЕС с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны еще нескольких стран. На саммите выяснилось, что некоторые правительства не были в курсе инициативы. Часть лидеров узнали о звонках из СМИ. Особенно в ярости были Латвия, Литва и Эстония. По словам источника, команда Кошты проинформировала только "евротройку" и ЕК.
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В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.
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