СМИ: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вопрос о переговорах с Россией разделил страны Евросоюза на два лагеря, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.