СМИ: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о переговорах с Россией разделил страны Евросоюза на два лагеря.
- Огромное количество лидеров инициативу поддержали, против выступили Франция и Германия.
- Крайнее недовольство по поводу контактов с Москвой выразили Рига, Вильнюс и Таллин.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вопрос о переговорах с Россией разделил страны Евросоюза на два лагеря, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.
По словам источника, многие поддержали идею председателя Евросовета Антониу Кошты возобновить диалог. Однако против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы не подходящее для этого время. А когда момент все-таки настанет, то инициативу на себя должны взять Париж, Берлин и Лондон.
Как пишет газета, контакты ЕС с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны еще нескольких стран. На саммите выяснилось, что некоторые правительства не были в курсе инициативы. Часть лидеров узнали о звонках из СМИ. Особенно в ярости были Латвия, Литва и Эстония. По словам источника, команда Кошты проинформировала только "евротройку" и ЕК.
В последнее время в странах Старого Света все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией. Глава Евросовета заявлял, что обсуждает этот вопрос с членами блока. Макрон отправлял в Москву дипломатического советника.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов для импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса. О том, что европейцам рано или поздно придется начать разговаривать, также не раз высказывался финский президент Александр Стубб.
Владимир Путин предпочтительной кандидатурой на роль посредника в переговорах называл экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. В то же время он подчеркивал, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.