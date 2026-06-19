Шварц: Паршивлюк будет мостиком между игроками и тренерами "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Паршивлюк вошел в тренерский штаб команды.
- Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц считает, что Паршивлюк будет мостиком между игроками и тренерским штабом.
- Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера «Динамо» в конце мая, соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Динамо" Сергей Паршивлюк, вошедший в тренерский штаб столичной команды, будет мостиком между игроками и тренерами, сказал главный тренер "бело-голубых" немец Сандро Шварц.
Паршивлюк выступал за "Динамо" с 2019 по 2024 год. Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата России. После завершения спортивной карьеры Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички. Затем он помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву. Но в январе покинул тренерский штаб Гусева.
"Весь тренерский штаб очень важен, речь не только об ассистентах, но и о тренерах по физподготовке. Когда впервые увидел Паршивлюка, на тот момент он был игроком - я понял, что он читает игру, он очень умен, это прекрасный человек. Уже тогда понимал, что он может стать тренером. Сергей будет мостиком между игроками и тренерским штабом, также он будет работать над защитой, поскольку сам был великолепным крайним защитником. Он будет отвечать не только за атмосферу, но также будет анализировать игру в защите", - сказал Шварц журналистам.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 он покинул "Динамо". Под его руководством команда дошла до финала Кубка России.
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