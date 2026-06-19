Шварц: Паршивлюк будет мостиком между игроками и тренерами "Динамо"

НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Динамо" Сергей Паршивлюк, вошедший в тренерский штаб столичной команды, будет мостиком между игроками и тренерами, сказал главный тренер "бело-голубых" немец Сандро Шварц.

Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 он покинул "Динамо". Под его руководством команда дошла до финала Кубка России.