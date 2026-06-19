Рейтинг@Mail.ru
Шварц: Паршивлюк будет мостиком между игроками и тренерами "Динамо" - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:26 19.06.2026
Шварц: Паршивлюк будет мостиком между игроками и тренерами "Динамо"

Шварц: Паршивлюк будет мостиком между футболистами и тренерским штабом "Динамо"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Паршивлюк
Сергей Паршивлюк - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сергей Паршивлюк. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Паршивлюк вошел в тренерский штаб команды.
  • Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц считает, что Паршивлюк будет мостиком между игроками и тренерским штабом.
  • Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера «Динамо» в конце мая, соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года.
НОВОГОРСК (Московская область), 19 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист московского "Динамо" Сергей Паршивлюк, вошедший в тренерский штаб столичной команды, будет мостиком между игроками и тренерами, сказал главный тренер "бело-голубых" немец Сандро Шварц.
Паршивлюк выступал за "Динамо" с 2019 по 2024 год. Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата России. После завершения спортивной карьеры Паршивлюк вошел в тренерский штаб Марцела Лички. Затем он помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву. Но в январе покинул тренерский штаб Гусева.
"Весь тренерский штаб очень важен, речь не только об ассистентах, но и о тренерах по физподготовке. Когда впервые увидел Паршивлюка, на тот момент он был игроком - я понял, что он читает игру, он очень умен, это прекрасный человек. Уже тогда понимал, что он может стать тренером. Сергей будет мостиком между игроками и тренерским штабом, также он будет работать над защитой, поскольку сам был великолепным крайним защитником. Он будет отвечать не только за атмосферу, но также будет анализировать игру в защите", - сказал Шварц журналистам.
Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Соглашение специалиста с клубом рассчитано до лета 2029 года. Немец возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год. По окончании сезона сезона-2021/22 он покинул "Динамо". Под его руководством команда дошла до финала Кубка России.
Главный тренер московского Динамо Сандро Шварц - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Шварц рассказал о решении вернуться в "Динамо"
Вчера, 15:14
 
ФутболСпортСандро ШварцРолан ГусевМарцел ЛичкаКубок России по футболуСергей ПаршивлюкДинамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    20.06 20:00
    Нидерланды
    Швеция
  • Футбол
    20.06 23:00
    Германия
    Кот-д’Ивуар
  • Футбол
    21.06 03:00
    Эквадор
    Кюрасао
  • Футбол
    21.06 07:00
    Тунис
    Япония
  • Футбол
    21.06 19:00
    Испания
    Саудовская Аравия
  • Футбол
    21.06 22:00
    Бельгия
    Иран
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала