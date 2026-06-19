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Назван порог абдоминального ожирения - РИА Новости, 19.06.2026
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05:47 19.06.2026
Назван порог абдоминального ожирения

РИА Новости: ожирение диагностируют у мужчин с обхватом талии 94 сантиметра

CC BY 2.0 / Tony Alter / Full-Figured ManМужчина с лишним весом
Мужчина с лишним весом - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
CC BY 2.0 / Tony Alter / Full-Figured Man
Мужчина с лишним весом . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчине при обхвате талии более 94 сантиметров, женщине — при обхвате более 80 сантиметров.
  • Совместная оценка индекса массы тела и окружности талии является более точным индикатором рисков для здоровья.
  • В 2025 году ожирение зафиксировано у 36 миллионов россиян: около 7,4 миллиона — мужчины, около 9,9 миллиона — женщины.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Диагноз "абдоминальное ожирение" ставится мужчине при обхвате талии 94 сантиметра, а женщине - при обхвате талии 80 сантиметров, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова.
"Согласно клиническим рекомендациям по ожирению, для диагностики абдоминального ожирения у европейской расы рекомендуется измерение окружности талии: более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин. Таким образом, нормой являются показатели меньше этих значений", - говорится в сообщении.
По данным центра, рекомендуется проводить совместную оценку индекса массы тела и окружности талии. Комбинация этих показателей является более точным индикатором рисков для здоровья, в том числе метаболических и сердечно-сосудистых, онкологических, хронических заболеваний, например, как сахарный диабет второго типа.
Уточняется, что в 2025 году ожирение зафиксировано у 36 миллионов россиян. Из них 20,6% (около 7,4 миллионов) – мужчины, 27,4% (около 9,9 миллионов) – женщины.
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