Назван порог абдоминального ожирения

Краткий пересказ от РИА ИИ Диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчине при обхвате талии более 94 сантиметров, женщине — при обхвате более 80 сантиметров.

Совместная оценка индекса массы тела и окружности талии является более точным индикатором рисков для здоровья.

В 2025 году ожирение зафиксировано у 36 миллионов россиян: около 7,4 миллиона — мужчины, около 9,9 миллиона — женщины.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Диагноз "абдоминальное ожирение" ставится мужчине при обхвате талии 94 сантиметра, а женщине - при обхвате талии 80 сантиметров, рассказали РИА Новости в пресс-службе НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова.

"Согласно клиническим рекомендациям по ожирению, для диагностики абдоминального ожирения у европейской расы рекомендуется измерение окружности талии: более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин. Таким образом, нормой являются показатели меньше этих значений", - говорится в сообщении.

По данным центра, рекомендуется проводить совместную оценку индекса массы тела и окружности талии. Комбинация этих показателей является более точным индикатором рисков для здоровья, в том числе метаболических и сердечно-сосудистых, онкологических, хронических заболеваний, например, как сахарный диабет второго типа.