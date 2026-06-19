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Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Халле - РИА Новости Спорт, 19.06.2026
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Теннис
 
23:52 19.06.2026
Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Халле

Оже-Альяссим проиграл Тиафо и не смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Халле

© Kelly DefinaФеликс Оже-Альяссим
Феликс Оже-Альяссим - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Kelly Defina
Феликс Оже-Альяссим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Феликс Оже-Альяссим уступил Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Халле.
  • Встреча завершилась победой Тиафо со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим уступил американцу Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась победой Тиафо, занимающего 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), над вторым сеяным Оже-Альяссимом со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (14:12). Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. Американец отыграл три матчбола.
В полуфинале Тиафо сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, который ранее в пятницу обыграл россиянина Даниила Медведева.
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ТеннисСпортФрэнсис ТиафоФеликс Оже-АльяссимДаниил МедведевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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