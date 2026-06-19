Оже-Альяссим не смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Халле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Феликс Оже-Альяссим уступил Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Халле.
- Встреча завершилась победой Тиафо со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четвертая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим уступил американцу Фрэнсису Тиафо в четвертьфинале турнира категории ATP 500 в Халле (Германия), призовой фонд которого превышает 2,5 млн евро.
Встреча завершилась победой Тиафо, занимающего 26-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), над вторым сеяным Оже-Альяссимом со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (14:12). Теннисисты провели на корте 2 часа 32 минуты. Американец отыграл три матчбола.
В полуфинале Тиафо сыграет с немцем Даниэлем Альтмайером, который ранее в пятницу обыграл россиянина Даниила Медведева.