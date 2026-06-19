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Европе рано выбирать переговорщика для диалога с Россией, считает Орпо - РИА Новости, 19.06.2026
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18:05 19.06.2026
Европе рано выбирать переговорщика для диалога с Россией, считает Орпо

Орпо: Европе пока рано выбирать переговорщика для возможного диалога с Россией

© AP Photo / Virginia MayoПеттери Орпо
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Петтери Орпо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Европе пока рано выбирать переговорщика для возможного диалога с Россией.
  • Орпо считает, что Европе сначала необходимо подготовиться к переговорам.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Европе пока рано выбирать переговорщика для возможного диалога с Россией, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
"Не стоит спешить с решением о том, кто будет вести переговоры. Для этого еще не время", - сказал Орпо журналистам по итогам встречи Евросовета, комментируя дискуссии в ЕС относительно кандидатуры возможного переговорщика.
Он добавил, что Европе сначала необходимо подготовиться к переговорам.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Ульф Кристерссон, Петтери Орпо и Андрей Бабиш на саммите в Брюсселе, Бельгия. 18 июня 2026 года - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
СМИ: вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря
Вчера, 06:40
 
В миреРоссияЕвропаФинляндияПеттери ОрпоВладимир ПутинГерхард ШредерЕвросоюз
 
 
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