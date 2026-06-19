Над Орловской областью ночью уничтожили шесть украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Орловской областью ликвидировали шесть украинских беспилотников минувшей ночью.
- Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Шесть украинских беспилотников ликвидированы над Орловской областью минувшей ночью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"За прошедшую ночь над Орловской областью были уничтожены шесть вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс".
Утром в пятницу в Минобороны РФ заявили о 133 украинских беспилотниках, сбитых в течение прошедшей ночи средствами ПВО над регионами РФ, в том числе над Орловской областью.
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