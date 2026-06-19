В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В московских аэропортах «Внуково» и «Шереметьево» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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