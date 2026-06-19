В России утвердили правила перехода на новую систему высшего образования

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года.

Сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, магистратуры — от 1 до 3 лет.

В проекте в 2026/2027–2029/2030 учебных годах примут участие 17 вузов, которые разработают образовательные стандарты и определят сроки учебы.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года, сообщается на его официальном Правительство РФ утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года, сообщается на его официальном сайте

"В России продолжится реализация пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Постановления, утверждающие правила его проведения в 2026/2027–2029/2030 учебных годах, а также перечень специальностей и направлений подготовки, обучение по которым будет идти в его рамках, подписал председатель правительства Михаил Мишустин ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, магистратуры – от 1 до 3 лет. В реализации пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах примут участие 17 вузов.

В ходе пилотного проекта вузы разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры, определят сроки учебы.

Обучение в рамках пилотного проекта продолжит идти более чем по 100 специальностям, включая такие направления, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, химия, медицина, фармация, биологические науки, агрономия, гидрогеология и землеустройство, машиностроение и транспорт и другие.