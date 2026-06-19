Рейтинг@Mail.ru
В России утвердили правила перехода на новую систему высшего образования - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 19.06.2026 (обновлено: 15:42 19.06.2026)
В России утвердили правила перехода на новую систему высшего образования

Правительство утвердило правила перехода на новую систему высшего образования

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтуденты Московского Государственного педагогического университета во время занятий
Студенты Московского Государственного педагогического университета во время занятий - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Студенты Московского Государственного педагогического университета во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года.
  • Сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, магистратуры — от 1 до 3 лет.
  • В проекте в 2026/2027–2029/2030 учебных годах примут участие 17 вузов, которые разработают образовательные стандарты и определят сроки учебы.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/30 учебного года, сообщается на его официальном сайте.
России продолжится реализация пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Постановления, утверждающие правила его проведения в 2026/2027–2029/2030 учебных годах, а также перечень специальностей и направлений подготовки, обучение по которым будет идти в его рамках, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Вход в здание Минобрнауки - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В России появится новый перечень направлений подготовки студентов
12 апреля, 02:27
Уточняется, что сроки получения базового высшего образования составят от 4 до 6 лет, магистратуры – от 1 до 3 лет. В реализации пилотного проекта в 2026/2027–2029/2030 учебных годах примут участие 17 вузов.
В ходе пилотного проекта вузы разработают образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования и требования к программам аспирантуры, определят сроки учебы.
Обучение в рамках пилотного проекта продолжит идти более чем по 100 специальностям, включая такие направления, как математика и механика, компьютерные и информационные науки, информационная безопасность, физика и астрономия, химия, медицина, фармация, биологические науки, агрономия, гидрогеология и землеустройство, машиностроение и транспорт и другие.
В 2023 году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, сегодня в него входят 17 вузов. В рамках "пилота" студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Студенты во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов
10 июня, 02:31
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала