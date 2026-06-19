Краткий пересказ от РИА ИИ Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что, несмотря на действия Кишинева, Россия надеется избежать силового варианта обострения в Приднестровье.

КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется, что силового варианта обострения в Приднестровье удастся избежать несмотря на то, что Кишинев подводит своими действиями к этой недопустимой черте, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

В конце прошлого года парламент Молдавии утвердил стратегию национальной обороны до 2034 года, предполагающую тесное партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до одного процента ВВП к 2030 году. Документ называет угрозой российский контингент в Приднестровье.

Молдавская оппозиция регулярно критикует правящую проевропейскую партию "Действие и солидарность" (ПДС) за милитаризацию, разжигание антироссийских настроений и нарушение нейтрального статуса страны. По данным социологических опросов, большинство граждан республики выступают категорически против вступления в НАТО.

"Такой риск всегда существует. Мы, безусловно, его берем в расчет, это все присутствует в наших аналитических материалах. При этом мы все-таки исходим из того, что обострения именно силового варианта удастся избежать", - ответил Озеров на вопрос о вероятности того, что Кишинев попытается обострить конфликт в Приднестровье.

По его словам, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин недавно также говорил о недопустимости силового варианта.

"Другое дело, что власти Молдавии своими действиями как бы подводят к этой недопустимой черте, когда пытаются решить конфликт в Приднестровье путем одностороннего навязывания молдавских юридических и экономических норм Приднестровью, не слыша голоса самих приднестровцев, не пытаясь с ними разговаривать в режиме равноправного диалога, а просто диктуя принятие определенных правил. Вот это, конечно, нас тревожит", - подчеркнул дипломат.

Ранее глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос в интервью РИА Новости заявил, что власти Молдавии оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье. По его словам, Кишинев использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев.