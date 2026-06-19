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Москва надеется, что обострения в ПМР удастся избежать, заявил посол - РИА Новости, 19.06.2026
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00:36 19.06.2026
Москва надеется, что обострения в ПМР удастся избежать, заявил посол

Посол Озеров: Москва надеется, что обострения в ПМР удастся избежать

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что, несмотря на действия Кишинева, Россия надеется избежать силового варианта обострения в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Россия надеется, что силового варианта обострения в Приднестровье удастся избежать несмотря на то, что Кишинев подводит своими действиями к этой недопустимой черте, заявил РИА Новости посол РФ в Молдавии Олег Озеров.
В конце прошлого года парламент Молдавии утвердил стратегию национальной обороны до 2034 года, предполагающую тесное партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до одного процента ВВП к 2030 году. Документ называет угрозой российский контингент в Приднестровье.
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Молдавская оппозиция регулярно критикует правящую проевропейскую партию "Действие и солидарность" (ПДС) за милитаризацию, разжигание антироссийских настроений и нарушение нейтрального статуса страны. По данным социологических опросов, большинство граждан республики выступают категорически против вступления в НАТО.
"Такой риск всегда существует. Мы, безусловно, его берем в расчет, это все присутствует в наших аналитических материалах. При этом мы все-таки исходим из того, что обострения именно силового варианта удастся избежать", - ответил Озеров на вопрос о вероятности того, что Кишинев попытается обострить конфликт в Приднестровье.
По его словам, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин недавно также говорил о недопустимости силового варианта.
"Другое дело, что власти Молдавии своими действиями как бы подводят к этой недопустимой черте, когда пытаются решить конфликт в Приднестровье путем одностороннего навязывания молдавских юридических и экономических норм Приднестровью, не слыша голоса самих приднестровцев, не пытаясь с ними разговаривать в режиме равноправного диалога, а просто диктуя принятие определенных правил. Вот это, конечно, нас тревожит", - подчеркнул дипломат.
Ранее глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос в интервью РИА Новости заявил, что власти Молдавии оказывают военное и идеологическое давление на Приднестровье. По его словам, Кишинев использует весь имеющийся инструментарий для оказания негативного воздействия на приднестровцев.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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