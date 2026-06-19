ВС России уничтожили важный энергетический объект ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы уничтожили важный энергетический объект ВСУ в районе Золочева в Харьковской области.
- Для нанесения удара был использован беспилотник "Герань".
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы с помощью беспилотника "Герань" уничтожили важный энергетический объект ВСУ в районе Золочева в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры нанесения удара.
"Кадры объективного контроля уничтожения важного энергетического объекта, используемого в интересах ВСУ, в районе н.п. Золочев Харьковской области с применением БПЛА "Герань", - говорится в описании к видео.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18