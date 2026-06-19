Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новак провел совещание по нефтепродуктам.
- На совещании рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам, рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, заявили в правительстве РФ.
"Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам. В рамках совещания рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке в летний период", - сказано в сообщении.