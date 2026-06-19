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Новак провел совещание по нефтепродуктам - РИА Новости, 19.06.2026
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16:24 19.06.2026
Новак провел совещание по нефтепродуктам

Новак провел совещание по вопросу баланса спроса и предложения топлива в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Новак . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак провел совещание по нефтепродуктам.
  • На совещании рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам, рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, заявили в правительстве РФ.
"Александр Новак провел заседание штаба по нефтепродуктам. В рамках совещания рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке в летний период", - сказано в сообщении.
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ЭкономикаРоссияАлександр Новак
 
 
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