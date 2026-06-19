Новак: МСБ в новых регионах вновь может получать льготные кредиты

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Малый и средний бизнес в новых регионах России вновь может получать кредиты по льготным ставкам, объем в 2026 году составит порядка 1 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

« "Льготное кредитование является одним из самых актуальных и действенных инструментов поддержки для бизнеса воссоединенных территориях. Ключевая задача - обеспечить бизнес доступным финансированием в условиях восстановления экономики и интеграции регионов в единое экономическое пространство страны", - приводит Минэкономразвития комментарий Новака.

"Данная программа очень востребована, поэтому выдача льготных кредитов уже возобновлена, а их объем на 2026 год составит 1 миллиард рублей", - добавил он.

Средства уже можно получить, обратившись очно в отделениях банков ПСБ, ЦМРБанка, Сбербанка, а также ВТБ, который присоединился к программе льготного кредитования в этом году, указывает министерство.

Отмечается, что льготное кредитование для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях было запущено в 2023 году.

МСП могут получить кредит на любые цели ведения бизнеса в размере до 50 миллионов рублей сроком до трех лет: на пополнение оборотного капитала, модернизацию производства, запуск новых проектов, расширение бизнеса на льготных условиях.

Уточняется, что с 2026 года для субсидирования и кредитования применяются плавающие ставки, которые зависят от ключевой ставки Банка России. Сегодня льготная ставка по кредиту - 10,25%.

Помимо этого, до 50% сделки обеспечиваются "зонтичным" поручительством федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", с момента запуска данной программы заключено более 445 кредитных договоров на сумму более 2 миллиардов рублей.

"На воссоединенных территориях действуют общероссийские меры поддержки бизнеса, реализуемые в рамках национального проекта. Программа льготного кредитования - это адресный инструмент для субъектов МСП в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях", - указал министр экономического развития Максим Решетников.