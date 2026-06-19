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Норвегия введет новые правила по использованию ИИ в школах - РИА Новости, 19.06.2026
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19:20 19.06.2026 (обновлено: 19:21 19.06.2026)
Норвегия введет новые правила по использованию ИИ в школах

В Норвегии с осени введут запрет на использование ИИ школьниками 1-7 классов

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода Мира. Осло
Города Мира. Осло - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С осени в Норвегии вводится запрет на использование искусственного интеллекта в школах учащимися 1–7 классов.
  • В 8–10 классах использование ИИ будет осуществляться постепенно и с осторожностью.
  • Власти Норвегии вводят новые правила из-за снижения базовых навыков у школьников и растущего использования ИИ в образовании.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Норвегия вводит с осени запрет на использование искусственного интеллекта в школах учащимися 1-7 классов и ограничение для учеников средней школы, сообщает норвежское министерство образования.
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"С осени учащихся 1-7 классов оградят от использования искусственного интеллекта в школьной работе. В средней школе (8-10 классы - ред.) учителя и ученики могут начать с осторожного тестирования", - говорится в пресс-релизе.

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По данным норвежского министерства образования, несколько раундов международных исследований показали значительное снижение базовых навыков, в том числе чтения, у норвежских школьников, при этом использование ИИ в начальных и средних классах растет. В этой связи власти Норвегии вводят с начала учебного года новые правила, по которым учащимся 1-7 классов не будет предоставляться доступ к ИИ, в 8-10 классах использование ИИ будет осуществляться "постепенно и с осторожностью", а старших классах учащиеся должны будут научиться "целесообразно использовать ИИ".
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"Исследования показывают, что использование генеративного ИИ в школах без критической оценки увеличивает опасность пропуска важных этапов обучения. Одновременно с этим, результаты и навыки учащихся в норвежских школах снижаются. Мы принимаем меры, чтобы изменить это. Именно поэтому мы сейчас вводим четкие рекомендации по использованию искусственного интеллекта в школах", - приводит ведомство слова премьера Норвегии Йонаса Гара Стере.
В свою очередь, министр образования Норвегии Кари Несса Нордтун заявила, что прежде чем использовать ИИ, ученики должны научиться читать, писать и считать.
"Мы не должны совершать ту же ошибку, допущенную при внедрении цифровых устройств среди самых маленьких учеников без критической оценки", - добавила она.
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