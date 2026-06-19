Норвегия введет новые правила по использованию ИИ в школах

«

"Исследования показывают, что использование генеративного ИИ в школах без критической оценки увеличивает опасность пропуска важных этапов обучения. Одновременно с этим, результаты и навыки учащихся в норвежских школах снижаются. Мы принимаем меры, чтобы изменить это. Именно поэтому мы сейчас вводим четкие рекомендации по использованию искусственного интеллекта в школах", - приводит ведомство слова премьера Норвегии Йонаса Гара Стере.