Николаев на заседании обсудил перспективы развития Арктической зоны России

В мероприятии участвовали ученые, представители академии, федеральных и региональных органов власти, а также индустриальные партнеры, обсуждающие перспективы научно-технологического развития Арктической зоны России и формирование новых подходов к освоению северных территорий.

Заседание состоялось в рамках Десятилетия науки и технологий и было посвящено стратегическим вопросам развития Арктики , включая укрепление энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, повышение устойчивости северных территорий и расширение научного сопровождения государственных программ. Особое внимание уделено кооперации регионов, академической науки и промышленности, а также внедрению прикладных разработок в реальный сектор экономики.

"Расширенное заседание с участием академиков, ведущих ученых и экспертов страны является значимым событием не только для нашей республики, но и для всего Дальнего Востока . Уверен, что его итоги станут важным стимулом для усиления научного сопровождения развития Арктической зоны Российской Федерации в новых геополитических реалиях, в условиях формирования новой парадигмы глобальной безопасности и технологического суверенитета", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Он подчеркнул, что Якутия исторически выполняет роль форпоста России на Северо-Востоке. Сегодня регион развивается как один из ключевых экономических, научных и интеллектуальных центров страны, обладающий ресурсным потенциалом и опытом работы в экстремальных климатических условиях.

Николаев отметил, что научное сопровождение становится ключевым условием реализации масштабных проектов и повышения качества жизни в Арктике.

"Важнейшим условием достижения целей перспективного развития республики и увеличения ее вклада в развитие всей страны является научное сопровождение проектов по всем направлениям", — добавил глава Якутии.

В заседании также приняли участие представители институтов Якутского научного центра СО РАН, академических организаций, университетов и Академии наук Республики Саха (Якутия), которая координирует реализацию научно-технологической политики региона.

В рамках соглашения с РАН и при поддержке Российского научного фонда реализуются как фундаментальные, так и прикладные исследования, в том числе с участием бизнеса. Глава республики уверен, что такой подход формирует новую модель взаимодействия науки и экономики, где бизнес становится не только заказчиком, но и участником исследовательских проектов.

Заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей Блинов среди перспективных направлений выделил развитие транспортной системы республики, а также применение искусственного интеллекта и беспилотных технологий для поиска бивней мамонта – задачи, имеющей одновременно научное и прикладное значение для региона.

Николаев указал, что в республике реализуется программа комплексных научных исследований, включающая направления от прогнозирования рисков и обеспечения безопасности до повышения качества жизни населения северных территорий. Важным приоритетом остаются исследования криолитозоны и развитие технологий использования холодового ресурса как стратегического преимущества Арктики.

Отдельно глава региона остановился на значении проекта создания Всемирного центра мамонта, предусматривающего научно-лабораторный комплекс, музейно-выставочную инфраструктуру и исследовательский полигон, который должен стать площадкой международного уровня.

Также было отмечено развитие межрегионального и международного научного сотрудничества, а приоритетом обозначена подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей – биотехнологий, биомедицины, новых материалов и экологических исследований.