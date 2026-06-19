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Нидерланды выделят 500 миллионов евро на оружие для Украины, заявил премьер - РИА Новости, 19.06.2026
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11:22 19.06.2026
Нидерланды выделят 500 миллионов евро на оружие для Украины, заявил премьер

Йеттен: Нидерланды выделят 500 миллионов евро на вооружение для Украины

© AP Photo / Petros KaradjiasПремьер-министр Нидерландов Роб Йеттен
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о решении выделить дополнительные 500 миллионов евро на вооружение для Украины.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Нидерланды дополнительно выделят 500 миллионов евро на вооружение для Украины, заявил премьер-министр королевства Роб Йеттен.
"На этой неделе мною было решено выделить еще 500 миллионов украинским вооруженным силам", - сказал он журналистам на полях Евросовета в Брюсселе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаНидерландыРоб Йеттен
 
 
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