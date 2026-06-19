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ЕК выпустила новые разъяснения по санкциям против российской нефти - РИА Новости, 19.06.2026
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17:21 19.06.2026
ЕК выпустила новые разъяснения по санкциям против российской нефти

ЕС обязал импортеров доказывать отсутствие нефти из РФ в каждой партии топлива

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия выпустила новые разъяснения по применению санкций против российской нефти.
  • Европейских импортеров обязали собирать подробные доказательства того, что поставляемые в ЕС нефтепродукты не произведены из российского сырья.
  • Еврокомиссия отвергла принцип "балансировки объемов", при котором НПЗ мог бы использовать российскую нефть для внутреннего рынка, а нефть другого происхождения — для экспортных поставок в Евросоюз.
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Еврокомиссия выпустила новые разъяснения по применению санкций против российской нефти, обязав европейских импортеров собирать подробные доказательства того, что поставляемые в ЕС нефтепродукты не произведены из российского сырья.
При этом Еврокомиссия признает, что после смешивания нефти различного происхождения установить происхождение всего сырья фактически невозможно.
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"Если российская нефть и нефть другого происхождения смешиваются в резервуаре, используемом для переработки, невозможно подтвердить происхождение всех молекул сырой нефти, импортируемых в ЕС", - говорится в опубликованных 15 июня разъяснениях.
В связи с этим Брюссель требует от европейских операторов проводить сложнейшую усиленную проверку поставок с нефтеперерабатывающих заводов третьих стран, если те перерабатывают хотя бы часть российской нефти.
Согласно новым требованиям, импортеры также должны получать от зарубежных НПЗ специальные письменные подтверждения происхождения сырья, сведения о мощности отдельных производственных линий, данные обо всех поставках нефти за 60 дней, включая названия танкеров, даты коносаментов, объемы грузов и заявленное происхождение нефти.
Кроме того, Еврокомиссия требует независимой проверки со стороны инспекционной компании из стран ЕС или ОЭСР, которая должна подтвердить физическое разделение производственных линий и невозможность попадания российской нефти в продукцию, предназначенную для европейского рынка.
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Одновременно Еврокомиссия отвергла так называемый принцип "балансировки объемов", при котором НПЗ мог бы использовать российскую нефть для внутреннего рынка, а нефть другого происхождения - для экспортных поставок в Евросоюз.
"Такой подход не соответствует целям запрета, который направлен на сокращение доходов России от нефти путем прекращения любой поддержки российского нефтяного бизнеса, в том числе косвенной через покупку нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", - отмечается в документе.
Евросоюз ввел запрет на морские поставки российской нефти в декабре 2022 года в рамках восьмого пакета санкций. Позднее ограничения были распространены и на ряд нефтепродуктов российского происхождения. Вместе с тем в последние годы европейские регуляторы неоднократно сталкивались с вопросом поставок топлива из третьих стран, перерабатывающих как российскую, так и нероссийскую нефть.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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