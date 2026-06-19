ЕК выпустила новые разъяснения по санкциям против российской нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия выпустила новые разъяснения по применению санкций против российской нефти.

Европейских импортеров обязали собирать подробные доказательства того, что поставляемые в ЕС нефтепродукты не произведены из российского сырья.

Еврокомиссия отвергла принцип "балансировки объемов", при котором НПЗ мог бы использовать российскую нефть для внутреннего рынка, а нефть другого происхождения — для экспортных поставок в Евросоюз.

БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Еврокомиссия выпустила новые разъяснения по применению санкций против российской нефти, обязав европейских импортеров собирать подробные доказательства того, что поставляемые в ЕС нефтепродукты не произведены из российского сырья.

При этом Еврокомиссия признает, что после смешивания нефти различного происхождения установить происхождение всего сырья фактически невозможно.

"Если российская нефть и нефть другого происхождения смешиваются в резервуаре, используемом для переработки, невозможно подтвердить происхождение всех молекул сырой нефти, импортируемых в ЕС ", - говорится в опубликованных 15 июня разъяснениях.

В связи с этим Брюссель требует от европейских операторов проводить сложнейшую усиленную проверку поставок с нефтеперерабатывающих заводов третьих стран, если те перерабатывают хотя бы часть российской нефти.

Согласно новым требованиям, импортеры также должны получать от зарубежных НПЗ специальные письменные подтверждения происхождения сырья, сведения о мощности отдельных производственных линий, данные обо всех поставках нефти за 60 дней, включая названия танкеров, даты коносаментов, объемы грузов и заявленное происхождение нефти.

Кроме того, Еврокомиссия требует независимой проверки со стороны инспекционной компании из стран ЕС или ОЭСР, которая должна подтвердить физическое разделение производственных линий и невозможность попадания российской нефти в продукцию, предназначенную для европейского рынка.

Одновременно Еврокомиссия отвергла так называемый принцип "балансировки объемов", при котором НПЗ мог бы использовать российскую нефть для внутреннего рынка, а нефть другого происхождения - для экспортных поставок в Евросоюз.

"Такой подход не соответствует целям запрета, который направлен на сокращение доходов России от нефти путем прекращения любой поддержки российского нефтяного бизнеса, в том числе косвенной через покупку нефтепродуктов, произведенных из российской нефти", - отмечается в документе.

Евросоюз ввел запрет на морские поставки российской нефти в декабре 2022 года в рамках восьмого пакета санкций. Позднее ограничения были распространены и на ряд нефтепродуктов российского происхождения. Вместе с тем в последние годы европейские регуляторы неоднократно сталкивались с вопросом поставок топлива из третьих стран, перерабатывающих как российскую, так и нероссийскую нефть.