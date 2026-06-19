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Набиуллина призвала снизить цену на нефть в бюджетном правиле - РИА Новости, 19.06.2026
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15:33 19.06.2026 (обновлено: 15:43 19.06.2026)
Набиуллина призвала снизить цену на нефть в бюджетном правиле

Набиуллина назвала цену на нефть в бюджетном правиле высоковатой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата.
  • По ее мнению, цена должна быть снижена.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна быть снижена, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.
"Наша позиция здесь не изменилась. Первое, мы считаем, что бюджетное правило - это фундаментальная основа макроэкономической стабильности, что нынешняя базовая цена высоковата с точки зрения консервативной оценки долгосрочных тенденций на рынке нефти. На наш взгляд, она должна быть снижена", - сказала она.
Глава Банка России Эльвира Набиуллин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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