Набиуллина призвала снизить цену на нефть в бюджетном правиле

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна быть снижена, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

"Наша позиция здесь не изменилась. Первое, мы считаем, что бюджетное правило - это фундаментальная основа макроэкономической стабильности, что нынешняя базовая цена высоковата с точки зрения консервативной оценки долгосрочных тенденций на рынке нефти. На наш взгляд, она должна быть снижена", - сказала она.