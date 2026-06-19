Артефакт – плоть истории. Ученые отметили роль археологии в образовании

Краткий пересказ от РИА ИИ Подмосковная археологическая экспедиция Института археологии РАН и Московская духовная академия с 2004 года ведут исследования на территории Троице-Сергиевой Лавры.

В раскопках принимают участие студенты Московской духовной академии и других вузов.

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Подмосковная археологическая экспедиция Института археологии РАН и Московская духовная академия с 2004 года ведут исследования на территории Троице-Сергиевой Лавры. В раскопках принимают участие студенты Московской духовной академии и других вузов. Какую образовательную роль играет участие молодежи в археологических исследованиях? Какое воспитательное воздействие оно оказывает на будущих педагогов и историков? Об этом рассказали эксперты в ходе круглого стола "Археологические исследования на территории Троице-Сергиевой Лавры: опыт взаимодействия светских и церковных специалистов" в международном медиацентре "Россия сегодня".

Эконом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заместитель ректора по административно-хозяйственной работе, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии игумен Герасим (Дьячков) возглавляет учебную археологическую практику для академических магистрантов, принимающих участие в масштабных раскопках на территории Лавры.

© РИА Новости / Арина Антонова Эконом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заместитель ректора по административно-хозяйственной работе, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии игумен Герасим (Дьячков) © РИА Новости / Арина Антонова Эконом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заместитель ректора по административно-хозяйственной работе, профессор кафедры церковной истории Московской духовной академии игумен Герасим (Дьячков)

"Я преподаю на кафедре Церковной истории источниковедение и архивоведение. Погрузившись в исследования наших коллег, я понял, что археология дает богатейший материал для научных исторических исследований. Мы со студентами эмоционально глубоко переживали обнаружение следов распашки огорода, относящегося ко временам преподобного Сергия. Для нас было очень дорого найти фактические свидетельства жизни преподобного Сергия и освоения земель вокруг монастыря. Мы знаем, что Троицкий собор был окружен кельями преподобного Сергия и братии. А где же был огород? А вот он, здесь. И таким образом у нас сразу же встраивается еще один фрагмент в картину исторического бытования Лавры. Эта находка была для нас очень значимой", – рассказал он.

Игумен Герасим сообщил, что археологическая практика студентов Московской духовной академии проходит и за пределами Лавры – в Ярославле, в Великом Новгороде, в Московском Кремле и в Крыму.

"Практика дает прекрасный пример того, что для исторических исследований необходимо использовать не только письменные источники, но и находки археологов. То есть историк должен применять комплексный подход. Каждый артефакт прошлого не только передает информацию для специалистов, но и, являясь отражением и одновременно воплощением реальности прошлого, его частью, позволяет прикоснуться к плоти истории, почувствовать живую связь с прошлым", – рассказал он.

По словам игумена Герасима, археологическая практика имеет большое значение для магистрантов. В будущем, когда они будут возглавлять церковные приходы, монастыри и епархии, им пригодится умение читать книгу жизни людей прошлого, состоящую из культурных слоев земли, и воссоздавать на ее основе более объективную, правильную картину истории.

"Бережный исследовательский подход позволит им сохранить те исторические артефакты, которые будут рядом с храмом или на территории монастыря, и на их основе создать музей. Очень важно научиться бережному отношению к культурным слоям и сокрытым в них артефактам и получить навык музейной работы", – подчеркнул игумен Герасим.

Младший научный сотрудник Центра археологии и этнографии Луганского государственного педагогического университета, руководитель учебной археологической практики по направлениям подготовки "История" и "История. Обществознание" Петр Коваленко рассказал об участии студентов ЛГПУ в раскопках.

© РИА Новости / Арина Антонова Младший научный сотрудник Центра археологии и этнографии Луганского государственного педагогического университета, руководитель учебной археологической практики по направлениям подготовки "История" и "История. Обществознание" Петр Коваленко © РИА Новости / Арина Антонова Младший научный сотрудник Центра археологии и этнографии Луганского государственного педагогического университета, руководитель учебной археологической практики по направлениям подготовки "История" и "История. Обществознание" Петр Коваленко

"На протяжении четырех полевых сезонов мы неизменно принимаем участие в археологических исследованиях на территории Троице-Сергиевой Лавры. За это время 90 студентов приняли участие в раскопках. В основном это будущие учителя истории. Очень важно, что будут в будущем они будут передавать этот опыт своим ученикам. Я помню, какие находки проходили через руки моих студентов. Все эти вещи позволят им гораздо глубже понимать то, что они слышат на лекциях", – сообщил он.

Не менее важна для студентов, по мнению Петра Коваленко, и воспитательная, духовная часть их практики.