СВР раскрыла предтечу крупнейшей казни, учиненной нацистами летом 1941 года

Краткий пересказ от РИА ИИ В начале августа 1941 года в Каменце-Подольском гитлеровцы убили около 400 евреев, а 27–28 августа казнили 23,6 тысячи евреев.

В сообщении советской внешней разведки на имя секретаря ЦК ВКП(б) Александра Щербакова рассказывалось о зверствах нацистов и их пособников в Киевской, Каменец-Подольской, Житомирской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Высший руководитель СС и полиции «Россия-Юг» обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн был организатором массовых убийств евреев в годы Великой Отечественной войны, в том числе в Бабьем Яру и Румбульском лесу.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гитлеровцы в начале августа 1941 года убили около 400 евреев в оккупированном ими украинском городе Каменце-Подольском, где вскоре совершили крупнейшую акцию уничтожения на занятых территориях СССР за то лето и один из самых массовых актов геноцида времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказывается в рассекреченном архивном документе Службы внешней разведки России, с которым ознакомилось РИА Новости.

Двадцать второго июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России 22 июня - День памяти и скорби.

Сразу после нападения Германии на СССР советская внешняя разведка перестроила свою работу на военный лад. От нее требовались сведения в том числе и о ситуации на советских территориях, оккупированных гитлеровцами.

Физическое истребление еврейского населения в оккупированных немцами районах Житомирской, Каменец-Подольской и Винницкой областей не ослабевает, отмечалось в письме.

"В начале августа с.г. в г. Каменец-Подольск было доставлено из смежных районов до 400 евреев, в большинстве женщин и детей. Вся группа эта была уничтожена", - говорилось в документе.

Гитлеровцы оккупировали Каменец-Подольский 10 июля 1941 года и через десять дней создали в городе гетто. Уже в конце июля 1941-го в гетто находилось около 30 тысяч евреев, из них 11 тысяч беженцев из Чехословакии Польши , перевезенных нацистами из Венгрии . В гетто находились также жители соседних еврейских местечек.

В Каменце-Подольском нацисты устроили самую массовую акцию уничтожения из всех, совершенных ими летом 1941 года на занятых территориях СССР - 27-28 августа они казнили 23,6 тысячи евреев.

В том сообщении на имя Щербакова рассказывалось и о других зверствах.

"В ночь на 14 августа с.г. в трех километрах от Бердичева Житомирской области было расстреляно до 200 евреев. В расстрелах принимала участие украинская полиция", - говорилось в документе.

Также отмечалось, что в самом Житомире и в районах Житомирской области погромы еврейского населения с кровавыми жертвами не прекращаются. "Так, 9 августа с. г. после очередного погрома еврейских семей на окраинах Житомира было убито 27 евреев", - указывалось в сообщении.

За казни мирных людей на оккупированных территориях Украины в тот период отвечал высший руководитель СС и полиции "Россия-Юг" обергруппенфюрер СС Фридрих Еккельн. Он был организатором жестоких массовых убийств в годы Великой Отечественной войны - не только в Каменце-Подольском, но и в Бабьем Яру в Киеве (осенью 1941-го там были убиты до 150 тысяч евреев). А в Румбульском лесу около Риги в конце ноября - начале декабря 1941 года под руководством Еккельна были уничтожены около 25 тысяч евреев из Рижского гетто, а также депортированных из Германии. Тогда Еккельн уже возглавлял рейхскомиссариат "Остланд", включавший в себя оккупированные прибалтийские республики и запад Белоруссии

При Еккельне действовал располагавшийся недалеко от Риги Саласпилский концлагерь, где погибли более 100 тысяч человек. Особую известность лагерь получил из-за содержания в нем малолетних узников. У детей выкачивали большие объемы крови для раненых немецких солдат и офицеров, что приводило к быстрой гибели детей. По подсчетам, за годы существования лагеря из детей выкачали около 3,5 тысяч литров крови. Кроме того, дети гибли в результате чудовищных экспериментов, которые над ними ставили в концлагере.

Псковской области В 1943 году Еккельн командовал карательной операцией "Зимнее волшебство" на севере Белоруссии и в Себежском районе РСФСР . В ходе той операции латышские, литовские и украинские пособники гитлеровцев расстреляли и сожгли несколько тысяч мирных жителей.

Еккельна удалось задержать в начале мая 1945 года в осажденном советскими войсками Берлине. Он стал главным подсудимым на проходившем 26 января - 2 февраля 1946 года Рижском процессе над нацистскими преступниками. Трибунал приговорил Еккельна к смертной казни, его публично повесили в Риге.

Рижский процесс входил в череду открытых судебных трибуналов над нацистскими преступниками и их подельниками, виновными в массовых убийствах на бывших оккупированных территориях СССР. В основу обвинений на этих процессах, состоявшихся в 1943-1947 годах, лег огромный массив сведений, которые советские ведомства и спецслужбы, в том числе внешняя разведка, собирали практически с самого начала Великой Отечественной войны.