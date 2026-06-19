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Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений - РИА Новости, 19.06.2026
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03:51 19.06.2026
Соцфонд назвал число россиян, получивших выплату пенсионных накоплений

РИА Новости: почти 600 тысяч россиян получили выплату пенсионных накоплений

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2025 году почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в России получили единовременную выплату пенсионных накоплений.
  • Выплата пенсионных накоплений может осуществляться в виде накопительной пенсии, единовременной выплаты либо срочной пенсионной выплаты, и для ее получения женщинам нужно достичь 55 лет, а мужчинам — 60 лет.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в 2025 году получили единовременную выплату пенсионных накоплений в России, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно статистике, в 2025 году Социальный фонд назначил 719,7 тысячи выплат, из которых 592,6 тысячи пришлись на единовременную выплату.
Выплата пенсионных накоплений может осуществляться в виде накопительной пенсии, единовременной выплаты либо срочной пенсионной выплаты. Выбор формы выплаты зависит от того, выполняются ли установленные условия для каждого из вариантов.
Женщины могут получить выплату с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Для оформления заявления необходимо обратиться туда, где хранятся накопления: в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд.
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