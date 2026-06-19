Набиуллина оценила влияние ИИ на рынок труда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эльвира Набиуллина заявила, что макроэкономического эффекта от внедрения искусственного интеллекта на рынок труда России пока нет.
- Она отметила, что роль искусственного интеллекта в экономике будет расти с годами.
- Глава ЦБ добавила, что для отдельных компаний ИИ повышает производительность труда при умелом использовании.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Макроэкономического эффекта от внедрения искусственного интеллекта на рынок труда России пока нет, но с годами его роль в экономике будет расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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"Что касается искусственного интеллекта: мы не видим пока макроэкономического эффекта с точки зрения рынка труда, пока не играет определяющую роль… Влияние этого фактора, я думаю, с годами будет увеличиваться", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.
Глава Центробанка отметила, что, несмотря на отсутствие макроэкономического эффекта на экономику России в целом, для отдельных компаний искусственный интеллект повышает производительность труда при умелом его использовании.
Президент России Владимир Путин в мае говорил, что Россия одна из трех государств, которые развивают суверенный искусственный интеллект. Он тогда отмечал, что технология требует огромного потребления энергии, в чем у страны есть конкурентное преимущество, включая возможности в области атомной и гидроэнергетики. Одновременно президент подчеркивал, что Россия также обладает интеллектуальными и финансовыми ресурсами для развития ИИ.