Набиуллина оценила риски от конфликта на Ближнем Востоке

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"Риски затягивания ближневосточного конфликта снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу его проинфляционных последствий для мировой экономики. Они могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки", - объяснила глава ЦБ на пресс-конференции.