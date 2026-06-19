Набиуллина оценила риски от конфликта на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Риски затягивания конфликта на Ближнем Востоке снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу его проинфляционных последствий для мировой экономики, завила Эльвира Набиуллина.
- Они могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки, добавила глава ЦБ России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Риски затягивания конфликта на Ближнем Востоке снизились, но могут повлиять на ситуацию в российской экономике через цены на импортируемые товары, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Риски затягивания ближневосточного конфликта снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу его проинфляционных последствий для мировой экономики. Они могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки", - объяснила глава ЦБ на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в пятницу снизил ключевую ставку – по итогам девятого заседания раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.