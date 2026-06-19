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Набиуллина оценила риски от конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2026
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16:48 19.06.2026
Набиуллина оценила риски от конфликта на Ближнем Востоке

Набиуллина заявила о снижении рисков затягивания конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Риски затягивания конфликта на Ближнем Востоке снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу его проинфляционных последствий для мировой экономики, завила Эльвира Набиуллина.
  • Они могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки, добавила глава ЦБ России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Риски затягивания конфликта на Ближнем Востоке снизились, но могут повлиять на ситуацию в российской экономике через цены на импортируемые товары, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Риски затягивания ближневосточного конфликта снизились, но сохраняется неопределенность по масштабу его проинфляционных последствий для мировой экономики. Они могут повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки", - объяснила глава ЦБ на пресс-конференции.
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