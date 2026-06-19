Набиуллина назвала рецепт устойчивого экономического роста России

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рецепт устойчивого экономического роста России - это повышение производительности труда и денежно-кредитная политика, которая создает умеренные ставки, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Легких способов создать устойчивый экономический рост нет, подчеркнула Набиуллина. "Раздадим дешевые деньги, чтобы у вас был устойчивый экономический рост - это нереально, это такой популизм", - заключила глава ЦБ.