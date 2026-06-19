Набиуллина назвала рецепт устойчивого экономического роста России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эльвира Набиуллина назвала повышение производительности труда одним из основных факторов устойчивого экономического роста России.
- Она отметила, что денежно-кредитная политика должна создавать условия для умеренных ставок и поддерживать стремление к повышению производительности труда.
- Глава ЦБ подчеркнула, что не существует легких способов для достижения устойчивого экономического роста и раздавать дешевые деньги для этого — популизм.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Рецепт устойчивого экономического роста России - это повышение производительности труда и денежно-кредитная политика, которая создает умеренные ставки, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Главное, что может повысить устойчивые темпы экономического роста - это, конечно, повышение производительности труда. Мы отстаем здесь, производительность труда пока растет недостаточными темпами. Условия полной занятости ресурсов, прежде всего, трудовых, это основное", - рассказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Денежно-кредитная политика, которая создает условия для ценовой стабильности, для умеренных ставок и которая в состоянии поддерживать устремления, связанные с повышением производительности труда. Я думаю, что это основной рецепт", - добавила глава ЦБ.
Легких способов создать устойчивый экономический рост нет, подчеркнула Набиуллина. "Раздадим дешевые деньги, чтобы у вас был устойчивый экономический рост - это нереально, это такой популизм", - заключила глава ЦБ.