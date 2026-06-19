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Набиуллина назвала условия для высоких темпов роста экономики - РИА Новости, 19.06.2026
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15:56 19.06.2026
Набиуллина назвала условия для высоких темпов роста экономики

Набиуллина: для устойчивого роста экономики нужны механизмы и институты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эльвира Набиуллина заявила, что для высоких темпов роста экономики нужны механизмы и институты, стимулирующие развитие производственных возможностей.
  • Это в первую очередь определяется эффективностью использования факторов производства, добавила глава ЦБР.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Для высоких темпов роста экономики нужны механизмы и институты, которые стимулируют развитие производственных возможностей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Для того, чтобы экономика росла устойчиво высокими темпами, речь не идет об уровне ставки, нужны механизмы, институты, которые стимулируют развитие производственных возможностей, увеличение производительности труда", - сказала она на пресс-конференции.
"Это в первую очередь определяется эффективностью использования факторов производства", - добавила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.
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