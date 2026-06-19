Набиуллина назвала условия для высоких темпов роста экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эльвира Набиуллина заявила, что для высоких темпов роста экономики нужны механизмы и институты, стимулирующие развитие производственных возможностей.
- Это в первую очередь определяется эффективностью использования факторов производства, добавила глава ЦБР.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Для высоких темпов роста экономики нужны механизмы и институты, которые стимулируют развитие производственных возможностей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Для того, чтобы экономика росла устойчиво высокими темпами, речь не идет об уровне ставки, нужны механизмы, институты, которые стимулируют развитие производственных возможностей, увеличение производительности труда", - сказала она на пресс-конференции.
"Это в первую очередь определяется эффективностью использования факторов производства", - добавила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд.
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24 апреля, 16:26