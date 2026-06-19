Набиуллина объяснила уменьшение шага в снижении ключевой ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
- Уменьшение шага в снижении ключевой ставки связано с повышением инфляционных ожиданий.
- Банк России будет учитывать результаты июльских опросов по инфляционным ожиданиям при принятии дальнейших решений.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, что уменьшение шага в снижении ключевой ставки связано с повышением инфляционных ожиданий.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
"Мы отмечаем, что проинфляционные факторы усилили свое воздействие. Что касается временных факторов на стороне предложения, здесь очень важно, как будет развиваться ситуация, насколько эти факторы из разовых могут перейти в устойчивое ценовое давление, прежде всего, через повышение инфляционных ожиданий. Понятно, что бензин - это товар-маркер", - отметила Набиуллина.
"Мы будем смотреть на июльские опросы по инфляционным ожиданиям, которые выйдут до следующего заседания. Важно посмотреть, как это отразится на издержках по широкому кругу товаров. Это те факторы, которые следует оценить. Это был один из главных факторов при принятии решения и уменьшения шага при снижении ставки", - также добавила она.