Набиуллина объяснила уменьшение шага в снижении ключевой ставки

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.

"Мы будем смотреть на июльские опросы по инфляционным ожиданиям, которые выйдут до следующего заседания. Важно посмотреть, как это отразится на издержках по широкому кругу товаров. Это те факторы, которые следует оценить. Это был один из главных факторов при принятии решения и уменьшения шага при снижении ставки", - также добавила она.