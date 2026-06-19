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Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 19.06.2026
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15:49 19.06.2026
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда

Набиуллина заявила, что признаки охлаждения ситуации на рынке труда в РФ есть

© Фото : Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России заявила о наличии признаков охлаждения ситуации на российском рынке труда.
  • Темпы снижения напряженности на рынке труда уменьшаются, при этом доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, в последний месяц не снижалась, сообщила Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Признаки охлаждения ситуации на российском рынке труда есть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«
"Определенные признаки охлаждения ситуации на рынке труда есть, но мы видим, что темпы снижения напряженности уменьшаются. И видим по опросам, последний месяц доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, не снижалась", - сказала она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда
24 октября 2025, 17:23
 
Эльвира НабиуллинаЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияРынок труда
 
 
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