Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Банка России заявила о наличии признаков охлаждения ситуации на российском рынке труда.
- Темпы снижения напряженности на рынке труда уменьшаются, при этом доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, в последний месяц не снижалась, сообщила Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Признаки охлаждения ситуации на российском рынке труда есть, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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"Определенные признаки охлаждения ситуации на рынке труда есть, но мы видим, что темпы снижения напряженности уменьшаются. И видим по опросам, последний месяц доля предприятий, которые испытывают дефицит кадров, не снижалась", - сказала она.
Набиуллина оценила ситуацию на рынке труда
24 октября 2025, 17:23