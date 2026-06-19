Набиуллина назвала ЦБ вратарем в защите от инфляции

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России чувствует себя вратарем в защите от инфляции, от действий которого зависит исход многих матчей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку – по итогам девятого заседания раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.