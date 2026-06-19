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Набиуллина назвала ЦБ вратарем в защите от инфляции - РИА Новости, 19.06.2026
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15:43 19.06.2026 (обновлено: 16:00 19.06.2026)
Набиуллина назвала ЦБ вратарем в защите от инфляции

Набиуллина: ЦБ чувствует себя вратарем в защите от инфляции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллин
Глава Банка России Эльвира Набиуллин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сравнила Банк России с вратарем, защищающим ворота от инфляции.
  • Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта.
  • Текущая ключевая ставка составляет 14,25% годовых.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России чувствует себя вратарем в защите от инфляции, от действий которого зависит исход многих матчей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы, скорее, себя чувствуем вратарем на защите от инфляции. Наверное, много матчей, в которых исход решается именно надежностью вратарей. Кто-то должен защищать и держать эти ворота", - заявила глава ЦБ на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, почему ЦБ не получается убедить бизнес в том, что он не "катит мяч в ворота российской экономики".
"Могу напомнить матч Россия - Испания в 2018 году. Его результат был решен в пенальти благодаря надежности нашего вратаря", - добавил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку – по итогам девятого заседания раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
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