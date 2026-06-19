Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и размер шага на каждом заседании не предопределены, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными", - сказала она на пресс-конференции.