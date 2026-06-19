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Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки - РИА Новости, 19.06.2026
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15:42 19.06.2026 (обновлено: 23:51 19.06.2026)
Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки

Набиуллина: дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.
  • Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и размер шага на каждом заседании не предопределены, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и размер шага на каждом заседании не предопределены, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными", - сказала она на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд. Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.
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