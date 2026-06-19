Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина объяснила свое отсутствие на ПМЭФ - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 19.06.2026 (обновлено: 15:45 19.06.2026)
Набиуллина объяснила свое отсутствие на ПМЭФ

Набиуллина объяснила свое отсутствие на ПМЭФ и других мероприятиях простудой

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эльвира Набиуллина объяснила свое отсутствие на ПМЭФ и других мероприятиях.
  • Причиной стала простуда и потеря голоса, рассказала глава Банка России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина оправдала свое отсутствие на ПМЭФ и других мероприятиях простудой и потерей голоса.
«
"Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос", - сказала она на пресс-конференции.
Также Набиуллина поблагодарила тех, кто искренне беспокоился о ее здоровье.
Набиуллина в связи с больничным в этом году пропустила Петербургский международный экономический форум, где она традиционно выступает на макросессии в первый день форума. Также председатель Банка России оставалась на больничном в начале прошлой недели, пропустив конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Набиуллина больше не фигурирует в деловой программе ПМЭФ
3 июня, 19:48
 
Эльвира НабиуллинаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала