Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эльвира Набиуллина объяснила свое отсутствие на ПМЭФ и других мероприятиях.
- Причиной стала простуда и потеря голоса, рассказала глава Банка России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина оправдала свое отсутствие на ПМЭФ и других мероприятиях простудой и потерей голоса.
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"Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос", - сказала она на пресс-конференции.
Также Набиуллина поблагодарила тех, кто искренне беспокоился о ее здоровье.
Набиуллина в связи с больничным в этом году пропустила Петербургский международный экономический форум, где она традиционно выступает на макросессии в первый день форума. Также председатель Банка России оставалась на больничном в начале прошлой недели, пропустив конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня.