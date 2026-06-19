Пространство для снижения ключевой ставки сократилось, заявила Набиуллина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сократилось, это будет предметом обсуждения на следующем заседании.
- Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, это снижение стало девятым подряд.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ сократилось, это будет предметом обсуждения на следующем заседании, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"И практически все участники при этом отметили, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось, но в какой мере оно сократилось, это было и, видимо, будет предметом обсуждения на следующем заседании", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд. Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.