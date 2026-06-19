Набиуллина объяснила замедление роста цен в России

"Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов", - сказала она на пресс-конференции.

Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку – по итогам девятого заседания раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.