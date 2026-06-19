Набиуллина объяснила замедление роста цен в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Текущий общий рост цен в стране замедлился, заявила Эльвира Набиуллина.
- Во многом это произошло за счет разовых факторов, объяснила глава Банка России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Текущий общий рост цен в стане замедлился во многом за счет разовых факторов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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"Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов", - сказала она на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку – по итогам девятого заседания раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
Банк России снизил ключевую ставку
Вчера, 13:31