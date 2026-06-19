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Набиуллина объяснила замедление роста цен в России - РИА Новости, 19.06.2026
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15:10 19.06.2026 (обновлено: 15:12 19.06.2026)
Набиуллина объяснила замедление роста цен в России

Набиуллина: текущая инфляция в РФ замедлилась во многом за счет разовых факторов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Текущий общий рост цен в стране замедлился, заявила Эльвира Набиуллина.
  • Во многом это произошло за счет разовых факторов, объяснила глава Банка России.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Текущий общий рост цен в стане замедлился во многом за счет разовых факторов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов", - сказала она на пресс-конференции.
Банк России по итогам заседания совета директоров ранее в эту пятницу снизил ключевую ставку – по итогам девятого заседания раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Инфляция
 
 
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