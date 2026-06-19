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В Москве мужчина распылил в работников метро перцовый баллончик - РИА Новости, 19.06.2026
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11:25 19.06.2026
В Москве мужчина распылил в работников метро перцовый баллончик

В Москве мужчина распылил в метро перцовый газ на требование осмотреть рюкзак

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На станции метро «Новопеределкино» пассажир распылил перцовый баллончик в сторону работников службы безопасности.
  • Сотрудникам метро потребовалась медицинская помощь, они были доставлены в больницу.
  • Полицейские задержали злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мужчина на станции метро "Новопеределкино" в Москве распылил перцовый баллончик в сторону работников службы безопасности в ответ на требование осмотреть рюкзак, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Предварительно установлено, что на станции метро "Новопеределкино" Солнцевской линии работники службы безопасности попросили пассажира предъявить для досмотра находившийся при нем рюкзак, однако он повел себя агрессивно и, достав из кармана перцовый баллончик, распылил его содержимое в их сторону", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сотрудникам столичного метро потребовалась медицинская помощь, они были доставлены в больницу.
Полицейские задержали злоумышленника, им оказался ранее не судимый 22-летний москвич. Его доставили в отдел для разбирательства.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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