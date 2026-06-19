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В МВД предупредили о мошенническом боте, показывающем заработок - РИА Новости, 19.06.2026
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09:03 19.06.2026
В МВД предупредили о мошенническом боте, показывающем заработок

МВД: мошенники стали направлять соискателей в специальный бот

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники направляют соискателей работы в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок за выполнение простых заданий.
  • Вывести средства из бота не получается, так как выплаты доступны якобы только в рублях, а механизма конвертации валюты не существует.
  • Цифры на экране существуют лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить «комиссию», пройти «верификацию» или внести очередной платеж.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники стали направлять соискателей работы в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок за выполнение простых заданий, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"После выполнения простых заданий мошенники направляют соискателя в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок. На экране появляются "баланс", "доход" и даже суммы в долларах", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вывести эти средства не получается - бот сообщает, что выплаты доступны исключительно в рублях, а механизма конвертации валюты почему-то не существует.
Правоохранители подчеркнули, что ни долларов, ни заработка в действительности тоже нет - все цифры на экране существуют лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить "комиссию", пройти "верификацию" или внести очередной платеж.
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