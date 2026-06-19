В МВД предупредили о мошенническом боте, показывающем заработок

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники направляют соискателей работы в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок за выполнение простых заданий.

Вывести средства из бота не получается, так как выплаты доступны якобы только в рублях, а механизма конвертации валюты не существует.

Цифры на экране существуют лишь для того, чтобы убедить жертву заплатить «комиссию», пройти «верификацию» или внести очередной платеж.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники стали направлять соискателей работы в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок за выполнение простых заданий, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"После выполнения простых заданий мошенники направляют соискателя в специальный бот, где демонстрируется якобы начисленный заработок. На экране появляются "баланс", "доход" и даже суммы в долларах", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что вывести эти средства не получается - бот сообщает, что выплаты доступны исключительно в рублях, а механизма конвертации валюты почему-то не существует.