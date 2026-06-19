Мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники используют нейросети для генерации реалистичных фотографий апартаментов, которые размещают на сайтах аренды жилья.
- Аферисты подделывают документы на собственность и размещают поддельные отзывы, написанные чат-ботами, чтобы убедить потенциальных жертв перевести предоплату.
- Мошенники создают фишинговые сайты — точные копии популярных сервисов аренды, чтобы украсть данные владельцев квартир.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники с помощью нейросетей генерируют реалистичные фото шикарных апартаментов и публикуют их на сайтах аренды жилья, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По ее словам, широко распространены мошеннические схемы со сдачей квартир, домов и отелей на летний период, изображение которых создала нейросеть.
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"Аферисты генерируют с помощью нейросетей реалистичные фото шикарных "идеальных" апартаментов и размещают их на сайтах объявлений. Чтобы убедить жертв, подделывают документы на собственность. После того как жертва переводит предоплату за "бронирование", мошенники исчезают", - сказала юрист.
Юрист добавила, что также аферисты создают изображения фейковых отелей и туристических комплексов с помощью ИИ, а также размещают поддельные отзывы, написанные чат-ботами.
Также, по словам Браун, мошенники создают фишинговые сайты - точные копии популярных сервисов аренды, чтобы украсть данные владельцев квартир для последующих преступлений.