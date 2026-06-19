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Мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды - РИА Новости, 19.06.2026
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05:15 19.06.2026
Мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды

РИА Новости: мошенники генерируют фото несуществующих апартаментов для аренды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники используют нейросети для генерации реалистичных фотографий апартаментов, которые размещают на сайтах аренды жилья.
  • Аферисты подделывают документы на собственность и размещают поддельные отзывы, написанные чат-ботами, чтобы убедить потенциальных жертв перевести предоплату.
  • Мошенники создают фишинговые сайты — точные копии популярных сервисов аренды, чтобы украсть данные владельцев квартир.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники с помощью нейросетей генерируют реалистичные фото шикарных апартаментов и публикуют их на сайтах аренды жилья, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
По ее словам, широко распространены мошеннические схемы со сдачей квартир, домов и отелей на летний период, изображение которых создала нейросеть.
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"Аферисты генерируют с помощью нейросетей реалистичные фото шикарных "идеальных" апартаментов и размещают их на сайтах объявлений. Чтобы убедить жертв, подделывают документы на собственность. После того как жертва переводит предоплату за "бронирование", мошенники исчезают", - сказала юрист.
Юрист добавила, что также аферисты создают изображения фейковых отелей и туристических комплексов с помощью ИИ, а также размещают поддельные отзывы, написанные чат-ботами.
Также, по словам Браун, мошенники создают фишинговые сайты - точные копии популярных сервисов аренды, чтобы украсть данные владельцев квартир для последующих преступлений.
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