Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, рассказали в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний и сообщают о замене домофона, выманивая код из SMS.

После получения кода мошенники могут взломать аккаунт на «Госуслугах» и угрожать оформлением доверенностей, взятием кредитов и хищением денег.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов призывает не сообщать коды из SMS и пуш-уведомлений никому и при необходимости лично обращаться в управляющую компанию для уточнения информации.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники под видом якобы сотрудников управляющих компаний обманывают граждан, сообщая им о предстоящей замене домофона с выдачей новых ключей, и выманивают код из смс, который позволяет взломать аккаунт в "Госуслугах", рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Мошенники активно осваивают новые схемы обмана. Последнее время получаю жалобы граждан на мошенничество с заменой домофонов. "Схема" работает следующим образом: мошенники звонят и представляются сотрудниками УК или компании, занимающейся обслуживанием домофонов в вашем доме. Они сообщают о предстоящей замене домофона, говорят, что новые ключи бесплатно можно будет получить в определенное время, параллельно просят записать технический код домофона, говоря, что у каждой квартиры предусмотрен уникальный порядок чисел и он придет смс-сообщением. Просят продиктовать этот код", - сказал Колунов

Как отметил парламентарий, после того, как мошенники получают код, гражданам приходят сообщения о взломе "Госуслуг". По его словам, далее злоумышленники начинают угрожать оформлением доверенностей, взятием кредитов и хищением денег.