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Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, рассказали в ГД - РИА Новости, 19.06.2026
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03:16 19.06.2026
Мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона, рассказали в ГД

Колунов: мошенники обманывают граждан под предлогом замены домофона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний и сообщают о замене домофона, выманивая код из SMS.
  • После получения кода мошенники могут взломать аккаунт на «Госуслугах» и угрожать оформлением доверенностей, взятием кредитов и хищением денег.
  • Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов призывает не сообщать коды из SMS и пуш-уведомлений никому и при необходимости лично обращаться в управляющую компанию для уточнения информации.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мошенники под видом якобы сотрудников управляющих компаний обманывают граждан, сообщая им о предстоящей замене домофона с выдачей новых ключей, и выманивают код из смс, который позволяет взломать аккаунт в "Госуслугах", рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Мошенники активно осваивают новые схемы обмана. Последнее время получаю жалобы граждан на мошенничество с заменой домофонов. "Схема" работает следующим образом: мошенники звонят и представляются сотрудниками УК или компании, занимающейся обслуживанием домофонов в вашем доме. Они сообщают о предстоящей замене домофона, говорят, что новые ключи бесплатно можно будет получить в определенное время, параллельно просят записать технический код домофона, говоря, что у каждой квартиры предусмотрен уникальный порядок чисел и он придет смс-сообщением. Просят продиктовать этот код", - сказал Колунов.
Как отметил парламентарий, после того, как мошенники получают код, гражданам приходят сообщения о взломе "Госуслуг". По его словам, далее злоумышленники начинают угрожать оформлением доверенностей, взятием кредитов и хищением денег.
"Важно - коды из смс и пуш-уведомлений нельзя сообщать никому, даже если собеседник представляется сотрудником управляющей компании. Лучше лично обратитесь в управляющую компанию и уточните информацию", - заключил он.
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