В США предупредили о мошенничестве при поиске отелей и перелетов в время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная торговая комиссия США предупредила о мошенниках в период чемпионата мира по футболу.
- Злоумышленники создают копии сайтов гостиниц и авиакомпаний, предпочитая нетрадиционные способы оплаты, такие как денежный перевод, криптовалюта или подарочная карта.
- Аферисты создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы чемпионата мира FIFA 2026.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Федеральная торговая комиссия США в период чемпионата мира по футболу, проходящего на территории страны, предупредила о мошенниках, которые могут создавать копии сайтов гостиниц и авиакомпаний, чтобы незаконно обогатиться.
"С мошенничеством в сфере туризма можно столкнуться при поиске отелей или авиабилетов в интернете", - предупредила комиссия.
Злоумышленники имитируют официальные ресурсы отелей и авиакомпаний, сообщила структура.
В процессе общения они не могут по просьбе клиентов выдать дополнительную информацию или просят оплатить нетрадиционным способом - денежным переводом, криптовалютой или подарочной картой. "Они предпочитают эти методы, потому что после получения денег почти невозможно вернуть их", - говорится в сообщении.
"Пока вы ищите хорошую сделку, мошенники ищут способ добраться до ваших денег", - предупредила комиссия.
Ранее в "Лаборатории Касперского" РИА Новости сообщили, что аферисты создают поддельные сайты, которые имитируют официальные ресурсы чемпионата мира FIFA 2026.
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Федеральная торговая комиссия - независимый орган по защите прав потребителей - ежегодно сообщает о новых рекордных потерях американцев от действий мошенников. В прошлом году доверчивые жители отдали аферистам 15,9 миллиарда долларов, в 2024 - 12,5 миллиарда, что на четверть превзошло показатель 2023 года.