В США предупредили о мошенничестве при поиске отелей и перелетов в время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная торговая комиссия США предупредила о мошенниках в период чемпионата мира по футболу.

Злоумышленники создают копии сайтов гостиниц и авиакомпаний, предпочитая нетрадиционные способы оплаты, такие как денежный перевод, криптовалюта или подарочная карта.

Аферисты создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы чемпионата мира FIFA 2026.

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Федеральная торговая комиссия США в период чемпионата мира по футболу, проходящего на территории страны, предупредила о мошенниках, которые могут создавать копии сайтов гостиниц и авиакомпаний, чтобы незаконно обогатиться.

"С мошенничеством в сфере туризма можно столкнуться при поиске отелей или авиабилетов в интернете", - предупредила комиссия.

Злоумышленники имитируют официальные ресурсы отелей и авиакомпаний, сообщила структура.

В процессе общения они не могут по просьбе клиентов выдать дополнительную информацию или просят оплатить нетрадиционным способом - денежным переводом, криптовалютой или подарочной картой. "Они предпочитают эти методы, потому что после получения денег почти невозможно вернуть их", - говорится в сообщении.

"Пока вы ищите хорошую сделку, мошенники ищут способ добраться до ваших денег", - предупредила комиссия.

Ранее в " Лаборатории Касперского " РИА Новости сообщили, что аферисты создают поддельные сайты, которые имитируют официальные ресурсы чемпионата мира FIFA 2026.

Мексике и Канаде. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США