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"Мосавтодор" отремонтирует 23 участка дорог к медучреждениям Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2026
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18:55 19.06.2026
"Мосавтодор" отремонтирует 23 участка дорог к медучреждениям Подмосковья

"Мосавтодор" обновит 23 участка дорог к медучреждениям Подмосковья за сезон

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДорожное покрытие
Дорожное покрытие - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ходе ремонтного сезона 2026 года специалисты "Мосавтодора" отремонтируют 23 участка региональных дорог к медицинским учреждениям Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В десяти округах уже заменяют покрытие на десяти дорогах — всего около 50 километров. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
"Всего дорожники обновят более 100 километров асфальтобетонного покрытия на 23 региональных дорогах, что позволит обеспечить комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений Подмосковья. Работы на двух участках дорог уже завершены", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.
В Коломне обновили 1,5 километра покрытия на улице Астахова — от пересечения с улицей Девичье Поле до улицы Весенней, где находятся взрослая и детская поликлиники. Еще больше 4 километров отремонтировали на участке дороги "Нара — Таширово — МБК" через деревни Таширово и Литвиново в Наро-Фоминском округе — там расположена Ташировская амбулатория.
Самый большой объем работ — в Ленинском округе: там меняют 10,4 километра покрытия на подъездах к Молоковской и Володарской амбулаториям и детскому отделению. Чтобы ускорить ремонт, фрезерование старого слоя и укладку нового покрытия ведут параллельно.
На Фряновском шоссе ремонтируют два участка общей длиной 7,8 километра — они обеспечивают подъезд к центральной городской больнице имени М.В. Гольца во Фрязине и к психоневрологическому диспансеру в деревне Огуднево городского округа Щелково. В Раменском округе отремонтируют более 8 километров дороги ММК – Григорово – Гжель: от станции Гжель до пересечения с трассой А-107 в деревне Кошерово. На этом участке расположен Мининский фельдшерско-акушерский пункт в деревне Минино.
Всего в рамках ремонтного сезона 2026 года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируют обновить более 150 участков региональных дорог, которые обеспечивают подъезд к домам и местам притяжения жителей. На всех участках укрепят обочины и нанесут разметку.
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