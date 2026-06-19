"Мосавтодор" отремонтирует 23 участка дорог к медучреждениям Подмосковья

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В ходе ремонтного сезона 2026 года специалисты "Мосавтодора" отремонтируют 23 участка региональных дорог к медицинским учреждениям Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В десяти округах уже заменяют покрытие на десяти дорогах — всего около 50 километров. Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"Всего дорожники обновят более 100 километров асфальтобетонного покрытия на 23 региональных дорогах, что позволит обеспечить комфортный подъезд к поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам и диспансерам не только для жителей, но и для работников медицинских учреждений Подмосковья. Работы на двух участках дорог уже завершены", – приводит пресс-служба слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В Коломне обновили 1,5 километра покрытия на улице Астахова — от пересечения с улицей Девичье Поле до улицы Весенней, где находятся взрослая и детская поликлиники. Еще больше 4 километров отремонтировали на участке дороги "Нара — Таширово — МБК" через деревни Таширово и Литвиново в Наро-Фоминском округе — там расположена Ташировская амбулатория.

Самый большой объем работ — в Ленинском округе: там меняют 10,4 километра покрытия на подъездах к Молоковской и Володарской амбулаториям и детскому отделению. Чтобы ускорить ремонт, фрезерование старого слоя и укладку нового покрытия ведут параллельно.

На Фряновском шоссе ремонтируют два участка общей длиной 7,8 километра — они обеспечивают подъезд к центральной городской больнице имени М.В. Гольца во Фрязине и к психоневрологическому диспансеру в деревне Огуднево городского округа Щелково. В Раменском округе отремонтируют более 8 километров дороги ММК – Григорово – Гжель: от станции Гжель до пересечения с трассой А-107 в деревне Кошерово. На этом участке расположен Мининский фельдшерско-акушерский пункт в деревне Минино.