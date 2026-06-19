Рейтинг@Mail.ru
В Институте Мечникова выявили хранение возбудителей холеры - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 19.06.2026
В Институте Мечникова выявили хранение возбудителей холеры

Минздрав Украины выявил хранение возбудителей холеры в Институте Мечникова

© AP Photo / Andrew Harnik, FileСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав Украины зафиксировал завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза в Институте Мечникова.
  • Деятельность Института Мечникова вызвала множество вопросов на консультативном совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
  • Вопросы касались отсутствия документального подтверждения использования возбудителей в мирных целях.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минздрав Украины зафиксировал завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза в Институте Мечникова, который реконструируют США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
На брифинге Минобороны России по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины, Ртищев напомнил, что деятельность Института Мечникова "вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе Российской Федерации консультативного совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".
"Они (вопросы - ред.) касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, туляремии и бруцеллеза в отсутствие документального подтверждения их использования в мирных целях. Это нарушение было зафиксировано в докладе минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении", - заявил он.
Врач готовит образцы для тестирования на туберкулез на Украине - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Документы посольства США в Киеве вскрыли финансирование 13 биолабораторий
16 мая, 05:44
 
В миреУкраинаСШАРоссияАлексей Ртищев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала