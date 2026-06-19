Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минздрав Украины зафиксировал завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза в Институте Мечникова.
- Деятельность Института Мечникова вызвала множество вопросов на консультативном совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
- Вопросы касались отсутствия документального подтверждения использования возбудителей в мирных целях.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минздрав Украины зафиксировал завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза в Институте Мечникова, который реконструируют США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
На брифинге Минобороны России по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины, Ртищев напомнил, что деятельность Института Мечникова "вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе Российской Федерации консультативного совещания государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия".
"Они (вопросы - ред.) касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, туляремии и бруцеллеза в отсутствие документального подтверждения их использования в мирных целях. Это нарушение было зафиксировано в докладе минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении", - заявил он.