В Институте Мечникова выявили хранение возбудителей холеры

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минздрав Украины зафиксировал завышенные объемы хранения возбудителей холеры, туляремии и бруцеллеза в Институте Мечникова, который реконструируют США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

"Они (вопросы - ред.) касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, туляремии и бруцеллеза в отсутствие документального подтверждения их использования в мирных целях. Это нарушение было зафиксировано в докладе минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении", - заявил он.