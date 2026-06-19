Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России продолжит анализ поступающей информации о биолабораториях на территории Украины.
- Опубликованные национальной разведкой США документы подтверждают ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий.
- Генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что обвинения в адрес РФ в распространении дезинформации были ложными.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации о биолабораториях на территории Украины, публикация документов нацразведкой США подтверждает, что все обвинения в адрес РФ о распространении дезинформации были ложными, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
В пятницу Минобороны России провело брифинг по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. В ведомстве сообщили, что ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий в настоящий момент подтверждены материалами национальной разведки США.
"Таким образом, все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности – абсолютно ложны. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации. Определенный пласт очень серьезных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов. О результатах будем вас информировать", - сказал Ртищев.
Бывшая глава нацразведки США Тулси Габбард ранее заявила, что США проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.