Рейтинг@Mail.ru
Минобороны прокомментировало публикации в США о биолабораториях на Украине - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 19.06.2026 (обновлено: 13:22 19.06.2026)
Минобороны прокомментировало публикации в США о биолабораториях на Украине

Ртищев: Россия продолжит анализ данных о биолабораториях на Украине

© Минобороны РФНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Минобороны РФ
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России продолжит анализ поступающей информации о биолабораториях на территории Украины.
  • Опубликованные национальной разведкой США документы подтверждают ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий.
  • Генерал-лейтенант Алексей Ртищев заявил, что обвинения в адрес РФ в распространении дезинформации были ложными.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации о биолабораториях на территории Украины, публикация документов нацразведкой США подтверждает, что все обвинения в адрес РФ о распространении дезинформации были ложными, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
В пятницу Минобороны России провело брифинг по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. В ведомстве сообщили, что ранее обозначенные Минобороны и МИДом России места дислокации и направления исследовательской деятельности биолабораторий в настоящий момент подтверждены материалами национальной разведки США.
Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Минобороны сообщило о новых подтверждениях разработки на Украине биооружия
Вчера, 12:54
"Таким образом, все обвинения Российской Федерации в распространении дезинформации, проведении гибридных операций с целью введения в заблуждение международной общественности – абсолютно ложны. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации. Определенный пласт очень серьезных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов. О результатах будем вас информировать", - сказал Ртищев.
Бывшая глава нацразведки США Тулси Габбард ранее заявила, что США проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Эксперт прокомментировал заявления США о биолабораториях на Украине
14 мая, 23:12
 
В миреРоссияСШАУкраинаАлексей РтищевТулси ГаббардДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала