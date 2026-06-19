МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Минобороны России продолжит анализ поступающей информации о биолабораториях на территории Украины, публикация документов нацразведкой США подтверждает, что все обвинения в адрес РФ о распространении дезинформации были ложными, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.